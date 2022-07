Diablo Immortal a 30 milioni di giocatori grazie al lancio in Cina, Blizzard regala altri bonus

Con un post su Twitter, Blizzard ha annunciato che Diablo Immortal ha raggiunto quota 30 milioni di installazioni nel mondo tra PC, iOS e Android a pochi giorni dal debutto del free-to-play in Cina. Per festeggiare i giocatori riceveranno delle nuove ricompense effettuando il log-in.

Il 24 luglio abbiamo riportato che Diablo Immortal era a quota 20 milioni di giocatori. In meno di una settimana dunque si sono aggiunti altri 10 milioni di giocatori, molti dei quali cinesi, dato che il gioco è stato lanciato in Cina pochi giorni fa, per la precisione il 25 luglio, dopo un rinvio dell'ultimo minuto.

Come accennato in apertura, per festeggiare il traguardo Blizzard regalerà dei bonus a tutti i giocatori di Diablo Immortal quando effettueranno il log-in, che non vengono specificate nel tweet qui sopra, ma che supponiamo saranno ancora una volta un legendary crest, diverse varianti oro e qualche altro piccolo extra.

Diablo Immortal sta registrando ottimi numeri nonostante le critiche ricevute al lancio per le microtransazioni. Giusto pochi giorni fa ha anche superato i 100 milioni di dollari di ricavi su dispositivi mobile iOS e Android.