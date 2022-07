Forza Horizon 5: Hot Wheels, ray-tracing pubblicizzato in un trailer, ma assente nel gameplay

Nell'ultima video analisi dedicata a Forza Horizon 5: Hot Wheels, gli esperti di Digital Foundry fanno notare che nella versione finale del DLC è assente il ray-tracing per i riflessi durante le corse, nonostante fosse presente nel primo trailer ufficiale mostrato da Microsoft e Playground Games durante l'Xbox Showcase.

Intorno al minuto 9:30 del filmato qui sopra, la redazione di Digital Foundry spiega che analizzando con attenzione il trailer di annuncio del DLC Hot Wheel si può notare la presenza del ray-tracing per i riflessi. Al contrario nella build finale testata questa opzione non è disponibile per il gameplay ma solo al di fuori delle corse.

Si tratta di un dettaglio che avevano notato in pochi, ma che comunque era presente in un filmato ufficiale. Sulla questione è intervenuto anche Alex Battaglia di Digital Foundry sui forum di ResetEra, dove è conosciuto con il nickname di "Dictator", affermando che "decisamente non è giusto pubblicizzare il gioco in quel modo."

I tech enthusiast spiegano inoltre che il ray-tracing per il gameplay è assente sia per le versioni Xbox che per quella PC di Forza Horizon 5: Hot Wheels. Tuttavia per quest'ultima piattaforma è possibile attivarlo tramite una mod (che tuttavia si "rompe" solitamente al lancio di ogni nuova patch), portando Digital Foundry a chidersi perché PlayGround Games non renda disponibile questa opzione per gli utenti PC in via ufficiale.

Forza Horizon 5: Hot Wheels è disponibile dallo scorso 19 luglio. Sulle pagine di Multiplayer.it trovate la nostra recensione del DLC.