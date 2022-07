Hellblade 2: Ninja Theory ha un software apposito per gli escrementi di uccelli

Con un post su Twitter gli sviluppatori di Ninja Theory hanno dimostrato la grande attenzione per i dettagli quando si tratta di realizzare le ambientazioni di Senua's Saga: Hellblade 2: non si tratta solo di texture, conformazione del terreno calcolata al millimetro e un sistema di illuminazione di prim'ordine, ma anche di un'elevata cura per i dettagli, incluso posizionare gli escrementi animali nelle ambientazioni nella maniera più naturale possibile.

Nel filmato qui sotto gli sviluppatori di Hellblade 2 ci mostrano il loro tool creato appositamente (lo si evince dalle icone a forma di cannoni che sparano escrementi) per spalmare feci animali nelle ambientazioni. Un "tocco di classe" davvero particolare.

"Raggiungere un alto livello di realismo dal materiale di riferimento è estremamente importante per noi", recita il tweet. "Ciò include anche posizionare in maniera precisa pupù degli uccelli".

Ridendo e scherzando, questa accortezza da parte di Ninja Theory dimostra la grande cura per i dettagli che il team sta mettendo nel realizzare le ambientazioni di Hellblade 2, cosa che farà sicuramente felici i giocatori che non vedono l'ora di vestire nuovamente i panni di Senua.

Senua's Saga: Hellblade 2 è attualmente in sviluppo per PC e Xbox Series X|S, con data di uscita ancora da definire. A maggio Ninja Theory ha mostrato un video che illustra il making of della sequenza con il gigante vista ai The Game Awards.