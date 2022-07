Microsoft Xbox mira ad altre acquisizioni dopo Activision Blizzard e Bethesda

Activision Blizzard non sarà l'ultima acquisizione di Microsoft Xbox, con il colosso di Redmond che ha annunciato che intende continuare a "investire su nuovi studi di sviluppo" e "creatori di contenuti" per espandere gli Xbox Game Studios.

In questi mesi Microsoft sta concludendo i passaggi necessari per completare l'acquisizione di Activision Blizzard, un investimento da ben 68,7 miliardi di dollari che potrebbe concretizzarsi già ad agosto 2022 se l'FTC americana darà il via libera.

Tuttavia a quanto pare il colosso di Redmond sta già pensando alla prossima mossa per espandere gli Xbox Game Studios. Nella documentazione dell'ultimo rendiconto finanziario inviato alla SEC (Securities and Exchange) degli Stati Uniti, Microsoft parla di investimenti su nuovi studi, dunque delle acquisizioni, con il fine di ampliare e diversificare l'offerta di Xbox Game Pass.

"I nostri contenuti di gioco esclusivi sono creati attraverso gli Xbox Game Studios, una collezione di studi first-party che creano esperienze di gioco uniche e differenziate. Continuiamo a investire in nuovi studi di sviluppo e contenuti per espandere la nostra roadmap di IP e facendo leva su nuovi creatori di contenuti. Queste esperienze di gioco uniche sono la pietra angolare di Xbox Game Pass."

Matt Booty, capo di Xbox Game Studios, in un'intervista ha dichiarato che l'obiettivo di Microsoft con le grandi acquisizioni non è quello di togliere giochi alla concorrenza, diminuendo il valore della loro offerta, quanto piuttosto accrescere il valore di Xbox Game Pass, il servizio di punta dell'ecosistema verdecrociato.