Offerte Amazon: smartphone OnePlus Nord 2 5G 12GB in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano il OnePlus Nord 2 5G da 12 GB in forte sconto, ad un prezzo davvero interessante. La famiglia di OnePlus Nord è pensata per chi vuole risparmiare qualcosa senza però perdere prestazioni, posizionandosi come mid-range nel mercato. Il OnePlus Nord 2 in questione è scontato a 358,66€, un taglio del 28% dal prezzo originale di 499€. A questo va aggiunto lo sconto, tramite il coupon Save on OnePlus che permette di avere altri 70€ di sconto (fino al 7 agosto 2022).

Il OnePlus Nord 2 5G in questione è uno smartphone con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria, di 4500 mAh, è compatibile con la ricarica Warp che permette di avere la carica di un giorno in soli 15 minuti. Il display del dispositivo è un Fluid AMOLED da 6,43 pollici FHD+, con 90 Hz di frequenza di aggiornamento.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

OnePlus Nord 2 5G

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.