Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe arrivare su PlayStation 5, nonostante l'assenza dallo State of Play

Nonostante non ci fosse, oggi è arrivato un altro informatore a parlare della conversione del gioco di Ninja Theory per la console di Sony: NateDrake, conosciuto per le molte spifferate rivelatesi vere, tanto da essere preso in grossa considerazione ogni volta che riporta qualcosa.

Se avete visto lo State of Play di ieri notte, vi sarete sicuramente accorti che alcuni giochi di cui era vociferata la presenza non si sono palesati . In particolare pensiamo a Senua's Saga: Hellblade 2 , che secondo il giornalista Jez Corden avrebbe potuto essere annunciato per PS5 nel corso dell'evento.

Secondo lui Senua's Saga: Hellblade 2 e Starfield per PS5 esistono, nonostante l'assenza dallo State of Play. Addirittura il primo starebbe per essere annunciato, anche se non si sa bene quando, con l'uscita che sarebbe imminente.

L'insider ha anche speculato su quanto detto da Corden, che in realtà non ha commesso alcun errore, perché non aveva dato per certo l'annuncio di Senua's Saga: Hellblade 2 allo State of Play, ma aveva soltanto ragionato sulla possibilità che ci fosse.

Del resto dopo l'annuncio di Forza Horizon 5 per PlayStation 5 è chiaro come Microsoft non si faccia più grossi problemi a convertire i suoi first party per la console di Sony. Certo, sarebbe stato strano vedere un simile annuncio durante un evento ufficiale di Sony, ma ci sarà tempo anche per questo, in futuro.

Nel frattempo Senua's Saga: Hellblade 2 rimane giocabile su PC e Xbox Series X e S. Lo trovate anche come parte del servizio in abbonamento Game Pass.