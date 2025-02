State of Play, tutti i giochi e gli annunci per PS4, PS5 e PlayStation VR2

Come vi è sembrato lo State of Play di questa sera? Gli annunci sono stati molti, con tanti giochi mostrati, tante novità per titolo conosciuti, ma anche qualche sorpresa che avrà sicuramente fatto felici i possessori di PlayStation 5 in particolare, ma anche della cara vecchia PlayStation 4 e di PlayStation VR2. Siete soddisfatti o vi aspettavate di più? Mentre riflettete sui quesiti che vi abbiamo posto, rivediamo gli annunci dell'evento del 12 febbraio.

Monster Hunter Wilds Come ampiamente previsto, uno dei giochi della serata è stato Monster Hunter Wilds, di cui è stato mostrato un nuovo trailer. Il video ha sostanzialmente fatto una carrellata su tutti i mostri annunciati fino a questo momento, svelando anche il gameplay di Gore Malaga, Apex della regione artica (l'ultima a essere stata presentata), Yan Kut-Ku, Rathian, Rathalos e altri ancora. Insomma, si tratta di quello che ci voleva in previsione del lancio del gioco, previsto per il 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Shinobi: Art of Vengeance Altro annuncio davvero interessante è stato quello di Shinobi: Art of Vengeance, realizzato dagli stessi autori che hanno ridato vita a un'altra serie storica di Sega. Dopo Streets of Rage 4, quindi, Lizardcube ha deciso di cimentarsi con le avventure di Joe Musashi, facendolo tornare in un action 2D aggiornato nella grafica e nel gameplay, che si spera sia dello stesso livello dei titoli originali della serie. Il gioco ha già una data d'uscita: il 29 agosto 2025.

Sonic Racing CrossWorlds Spazio anche per Sonic e amici allo State of Play, con un trailer di Sonic Racing CrossWorlds, di cui sarà lanciata una versione test il 21 febbraio. Il filmato è particolarmente interessante perché mostra tanti personaggi e meccaniche di gioco, come la possibilità di cambiare la forma dei veicoli per adattarli al tipo di percorso e la presenza dei vari Sonic, Shadow, Tails, Knucles e tutti gli altri.

WWE 2K25 Interessante la presenza di WWE 2K25, di cui è stato mostrato un video per presentare una delle più grandi novità del gioco: la modalità Island. Si tratta sostanzialmente di un luogo composto da aree a tema WWE che permette di incontrare gli altri giocatori per sfidarli, così da arrivare ad avere un contratto con la federazione. L'obiettivo è quello di impressionare il "Tribal Chief" Roman Reigns, completando missioni, affrontando sfide, gareggiando in eventi dal vivo, guadagnando contenuti sbloccabili e potenziando e personalizzando "La mia SUPERSTAR" attraverso i diversi capitoli della storia.

Borderlands 4 Una delle sorprese della serata è stato sicuramente Borderlands 4 di Gearbox. Il titolo era ben noto, visti gli annunci del recente passato, ma nel corso dello State of Play è stata annunciata la data d'uscita ufficiale: il 23 settembre 2025. L'occasione è stata ghiotta anche per mostrare del nuovo gameplay, che sembra essere in linea con quello dei precedenti capitoli della serie. Quindi aspettiamoci un looter shooter giocabile da soli e in modalità cooperativa, pieno di nemici e situazioni folli.

Split Fiction Ottima anche la presenza di Split Fiction, l'attesissimo nuovo gioco di Hazelight Studios, gli stessi della hit Takes Two. Abbiamo quindi potuto vedere un nuovo video di gameplay, in cui le protagoniste Mio e Zoe hanno affrontato mille pericoli in scenari differenti. Riusciranno ad arrivare alla conclusione della storia unendo le loro forze? Lo scopriremo a marzo, quando Split Fiction sarà lanciato su tutte le piattaforme, quindi PC, PS5 e Xbox Series X e S.

Saros Uno dei piatti forti della serata è stato sicuramente Saros, il nuovo gioco di Housemarque, gli stessi di Returnal e The Reap, uno dei PlayStation Studios. Purtroppo non si è visto nulla del gameplay, ma quantomeno ora conosciamo la faccia del protagonista grazie a un trailer. Si tratta di un uomo barbuto decisamente determinato. Ci potremo giocare nel 2026 su PS5, in data ancora da destinarsi. Dal PlayStation Blog apprendiamo che "Saros è un gioco d'azione in cui viene raccontata la storia inquietante di una colonia perduta su Carcosa, mentre incombe un'eclisse minacciosa. Giocherai nei panni di Arjun Devraj, un potente Enforcer Soltari che non si fermerà davanti a nulla pur di trovare chi sta cercando. Il nostro obiettivo è creare un personaggio dai tratti emotivi e potenti, che scopra il prezzo che bisogna pagare per creare un nuovo futuro."

Dreams of Another Durante lo State of Play c'è stato spazio anche per titoli più particolari, come Dreams of Another, che ha mostrato uno stile grafico decisamente eccentrico per gli standard attuali nel trailer di presentazione. Il gioco parte dall'idea che non esiste creazione senza distruzione e ci chiede di distruggere elementi del mondo di gioco, per vederli ricreare con nuove forme. Insomma, decisamente suggestivo.

Lost Soul Aside La data d'uscita di Lost Soul Aside è stato un altro graditissimo annuncio della serata, soprattutto perché accompagnato da un bel trailer. Ci potremo giocare su PS5 e PC a partire dal 30 maggio 2025, con le prenotazioni che sono state aperte nel corso dell'evento. Protagonista del gioco è un guerriero che deve vedersela con un nemico misterioso. A separarlo dalla meta ci sono dei terribili mostri, che andranno opportunamente eliminati. Considerando che è nato come un progetto di un unico autore, sembra essere davvero un piccolo miracolo.

The Midnight Walk Se vi piacciono le atmosfere più horror, durante la serata è stato mostrato The Midnight Walk, di cui è stata svelata la data d'uscita: 8 maggio 2025. Anche per questo, quindi, non dovremo attendere molto. Chiaramente è stato mostrato anche un video del gioco, che ha mostrato il gameplay e gli strani personaggi che popolano il mondo di gioco. The Midnight Walk è l'ultima fatica dagli autori di Lost in Random, in cui dobbiamo fare amicizia con una lanterna perduta che illuminerà il nostro percorso in un mondo di meraviglie e orrori.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater Altro importante annuncio della serata è stato quello relativo a Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, di cui non solo abbiamo visto del nuovo gameplay, ma abbiamo appreso anche la data d'uscita: il 28 agosto 2025. In realtà la si conosceva già per via delle fughe di notizie dei giorni scorsi, ma ora abbiamo la conferma ufficiale che lo potremo giocare verso la fine dell'estate. Per il resto il gioco sembra essere molto fedele all'originale, pur avendo una grafica completamente rifatta. Potrebbe essere un nuovo Silent Hill 2, insomma.

Onimusha: Way of the Sword Durante la serata c'è stato spazio anche per un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword di Capcom. Nel filmato possiamo osservare il protagonista che attraversa un villaggio e sale una rampa di scale di pietra, dirigendosi verso quello che pare un palazzo o un tempio. Qui viene circondato dai mostri. Il nostro non si dà per vinto e affronta i nemici a colpi di spada, sfruttando anche le caratteristiche ambientali per combattere. L'uscita di Onimusha: Way of the Sword prevsta per il 2026.

Lies of P: Overture Uno degli annunci a sorpresa dello State of Play ha riguardato Lies of P, di cui è stata mostrata l'espansione Overture, che è sostanzialmente un prequel del gioco base. Al comando del burattino di Geppetto, in Lies of P: Overture entreremo in contatto con un misterioso artefatto che ci porterà indietro nel tempo, fino all'epoca dello splendore della città di Krat, per indagare sui segreti di questo luogo prima dell'inaspettata ribellione dei burattini. Che ripercussioni avranno le nostre azioni sul flusso temporale? Lo scopriremo soltanto nell'estate del 2025, quando potremo giocarci.

Hell is Us Altro giro, altra data d'uscita annunciata durante la serata. Nel caso è quella di Hell is Us, l'action adventure realizzato da Rogue Factor e pubblicato da Nacon, con cui potremo giocare a partire dal 4 settembre 2025. Hell is Us offrirà degli intensi combattimenti corpo a corpo in scenari da incubo. Sviluppato usando Unreal Engine 5, è il nuovo titolo di Jonathan Jacques, il direttore artistico di Deus Ex. Il filmato mostra diverse sequenze di gameplay, nonché dei personaggi decisamente strani.

Digimon Story: Time Stranger Digimon Story: Time Stranger è stata una delle sorprese dello State of Play di questa sera. Ne è stato mostrato un primo trailer, che ha parlato di un lancio fissato per il 2025, senza fornire ulteriori dettagli in merito. Il filmato non ha fornito grossi dettagli anche se, vista la serie di cui fa parte, possiamo ipotizzare che sia un altro gioco di ruolo giapponese basato sul concetto di creature da collezionare.

Tides of Annihilation Tides of Annihilation è stato un altro dei giochi di cui è stato mostrato un ricco trailer durante lo State of Play. Ambientato in una città moderna e parzialmente distrutta, vedrà la protagonista Gwendolyn affrontare delle gigantesche creature in un mondo che mescola diversi elementi. Da notare che nella giornata successiva all'evento di Sony, sarà mostrato un video di gameplay esteso, che dovrebbe svelare ancor di più questo intrigante titolo.

Days Gone Remastered Poteva darsi un evento di Sony senza una nuova edizione rimasterizzata? Assolutamente no, quindi eccoci a parlare di Days Gone Remastered, che ha già una data d'uscita: il 25 aprile. Sarà lanciato su PC e PlayStation 5. L'annuncio ha spiegato che chi ha già la versione originale potrà passare alla nuova spendendo i classici 10 euro, gli altri dovranno acquistare il gioco a prezzo pieno. Per chi non lo conoscesse, Days Gone è un action open world a base di zombi, con protagonista Deacon St. John. Tra le aggiunte, una modalità permadeath e una speedrun.

PlayStation Plus delle fasce Extra e Premium di febbraio 2025 A margine degli altri annunci, Sony ha approfittato dello State of Play per annunciare i giochi PlayStation Plus delle fasce Extra e Premium di febbraio 2025 per PlayStation 4 e PlayStation 5, che possiamo riassumere nell'elenco completo dell'offerta: La lista dei giochi PS Plus Extra comprende: Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage - Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5 La lista dei giochi PS Plus Premium comprende invece: Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Metal Eden Altro graditissimo annuncio è stato quello di Metal Eden, il nome definitivo di Codename Final Form, la nuova fatica di Reikon, lo stesso studio di Ruiner. Si tratta di uno sparatutto in prima persona con protagonista ASKA, una donna androide inviata sul pianeta Moebius per una difficilissima missione di recupero. Ma è proprio così, o c'è dell'altro dietro? Oltre a mostrare il gamplay, il trailer dello State of Play ha anche svelato la data di uscita, fissata al prossimo 6 maggio 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.

Directive 8020 Durante la serata c'è stato spazio anche per Directive 8020, che è stato mostrato con un nuovo trailer, per svelare la data d'uscita ufficiale: il 2 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta di un'avventura horror di stampo cinematografico sviluppata da Supermassive Games, gli stessi di Until Dawn. Come nello stile dello studio inglese, si tratta di un'avventura narrativa in cui il giocatore dovrà fare delle scelte per portare avanti la trama, influenzandone pesantemente lo svolgimento.