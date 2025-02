Dreams of Another annunciato con un trailer allo State of Play, uno strano sparatutto distruttivo/creativo

Dreams of Another è uno dei giochi più strani tra quelli presentati allo State of Play di questa sera: un titolo che ha debuttato con un trailer molto particolare e anche toccante, che mostra quello che sembra essere una sorta di sparatutto dove la distruzione incontra la costruzione.

Il concetto generale su cui si basa il gioco è che "Non c'è creazione senza distruzione", e questa idea viene messa effettivamente in atto all'interno del gioco, dove ci troviamo letteralmente a distruggere, attraverso armi o altri sistemi, elementi del mondo circostante per vederli ricrearsi in nuove forme.

La meccanica è ovviamente opposta a quella tipica dello sparatutto, almeno per quanto riguarda gli effetti che risultano visibili intorno al protagonista, come possiamo vedere nel trailer di presentazione riportato qui sotto.