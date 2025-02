MindsEye si mostra con un trailer ufficiale sulla storia per il nuovo gioco dell'ex-designer di GTA

È sostanzialmente un action in terza persona , caratterizzato anche da scene d'intermezzo di notevole livello e taglio cinematografico che dimostrano come anche il sostrato narrativo sia particolarmente curato.

Il publisher IO Interactive e il team Build a Pocket Boy hanno mostrato un nuovo trailer per MindsEye in occasione dello State of Play di questa sera: si tratta del nuovo action thriller da parte di Leslie Benzies , che è stato lead designer di GTA e Red Dead Redemption, per dirne un paio.

Un thriller spionistico

Di MindsEye si parla già da qualche anno, emerso prima dal progetto Everywhere e poi, a quanto pare, sviluppatosi in maniera in qualche modo autonoma.

Dopo aver lasciato Rockstar Games, Benzies ha fondato il nuovo studio Build a Rocket Boy, collaborando quindi con IO Interactive, sviluppatore di Hitman, che in questo caso farà da publisher per MindsEye.

Oltre a essere un gioco d'azione e avventura di livello AAA, MindsEye dovrebbe comunque lanciare anche la piattaforma Everywhere, che sembra essere una sorta di metaverso destinato a unire diverse esperienze, anche se la questione è ancora da capire in pieno. Intanto, vediamo questo nuovo trailer per MindsEye che, se non altro, sembra un progetto decisamente concreto, a questo punto.