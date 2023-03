MindsEye annunciato con un trailer, è un action AAA incluso in Everywhere

Build a Rocket Boy, lo studio formato da Leslie Benzies, ex producer di GTA ed ex presidente di Rockstar North, ha presentato MindsEye, un action-adventure tripla A che sarà incluso all'interno di Everywhere. Nel player sottostante potrete visualizzare il teaser trailer che ha accompagnato l'annuncio.

Build a Rocket Boy ha descritto MindsEye come un action adventure tripla A basato sulla narrativa e "ambientato in un mondo di società futuristiche, teorie del complotto e nuove tecnologie sinistre". Non verrà pubblicato come un gioco autonomo, ma piuttosto sarà disponibile esclusivamente all'interno di Everywhere. Nonostante ciò Build a Rocket Boy sottolinea che si tratta di "due distinti prodotti AAA".

Everywhere stando a Build a Rocket Boy è una piattaforma che offre un "mondo con infinite possibilità, dove puoi essere chiunque tu scelga e forgiare il tuo percorso". I giocatori potranno "competere, costruire ed esplorare nel vasto mondo aperto di Everywhere e prendere portali in nuovi mondi ed esperienze".

Una di queste "esperienze" dunque sarà proprio MindsEye. Stando ai dettagli riportati da Eurogamer, il gioco verrà suddiviso in vari episodi che verranno pubblicati nel tempo, con il primo dunque che dovrebbe essere disponibile al lancio di Everywhere, che ricordiamo avverrà nel corso del 2023 su piattaforme ancora da svelare.