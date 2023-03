Everywhere: nuovi dettagli e immagini, lancio confermato nel 2023

Sono arrivati nuovi dettagli e immagini di Everywhere, l'ambizioso progetto in sviluppo presso Build a Rocket Boy, lo studio formato da Leslie Benzies, l'ex presidente di Rockstar North, che a quanto pare sarà una grande piattaforma che includerà varie esperienze differenti non solo per quanto riguarda il gameplay ma anche lo stile grafico. Una di queste è MindsEye, un titolo action tripla A sci-fi che sarà incluso all'interno di Everywhere in forma episodica, pur rappresentando un gioco a sé stante con una sua precisa identità.

Stando alla descrizione offerta dallo studio Everywhere è "una nuova piattaforma che offre infinite possibilità, dove tu puoi essere chiunque tu scelga di essere e costruire il tuo personale cammino". I giocatori potranno "competere, costruire ed esplorare nel vasto mondo open world di Everywhere e usare i portali per arrivare in nuovi modi e vivere nuove esperienze". È "un luogo dove tutto attende di essere scoperto e immaginato".

VGC, che ha partecipato a una presentazione a porte chiuse, afferma che il gioco consiste di una hub sociale principale chiamato Utropia, assieme a una serie di biomi differenti situati intorno ad esso. All'interno di Utropia i giocatori possono accedere a diversi distretti, in ognuno dei quali sono presenti opzioni di gameplay e creazione differenti. Ad esempio, nel "Combat District" i giocatori possono prendere parte a sequenze di gioco da action in tersa persona, mentre nel "Racing District" prenderanno parte a gare con auto e altre vetture.

Uno dei pilastri di Everywhere è rappresentato da ARC-adia, un sistema che permette di creare esperienze di gioco personalizzate nei vari distretti (ad esempio, percorsi per le gare del Racing District) e di condividerle online con altri giocatori. Sarà possibile selezionare singoli elementi, da piccoli oggetti a interi livelli, e salvarli come "timbri", che successivamente possono essere caricati in un negozio per permettere ad altri giocatori di utilizzarli per le loro creazioni.

Inoltre, Build a Rocket Boy ha dichiarato che "Everywhere sarà nelle mani dei giocatori quest'anno", confermando quindi il lancio nel 2023 su PC a cui seguirà quello per console.