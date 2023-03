Redmi Note 12 Pro: prenotazione Amazon Italia a prezzo scontato disponibile, ecco la data di uscita

È ora possibile dare la prenotazione di Redmi Note 12 Pro da 6+128 GB e 8+128 GB a prezzo scontato. Precisamente, si risparmiano rispettivamente 20€ e 50€. La data di uscita è il 4 aprile 2023 per entrambi i modelli. Sono disponibili più colori, selezionabili direttamente dalla pagina di Amazon. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. La prenotazione è a prezzo minimo garantito. Questo significa che se si prenota e il prezzo cala prima della spedizione, il prezzo finale pagato è quello più basso apparso su Amazon. Non è necessario eseguire altre azioni o seguire l'andamento dei prezzi. La prenotazione è gratuita e può essere cancellata in ogni momento prima del pagamento.

Redmi Note 12 Pro dispone di uno schermo AMOLED Flow da 6.67 pollici a 120 Hz, batteria da 5.000 mAh con ricarica da 67 W Turbo e dispone di un sensore Sony IMX766 con OIS. Misura 17.7 x 8.95 x 5.9 cm.