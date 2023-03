Genshin Impact: il cosplay di Shenhe di Kisaragiash è un'opera d'arte

Il cast di personaggi di Genshin Impact ormai è davvero numeroso, con la popolarità dei personaggi che fluttua anche in base ai banner proposti dall'action RPG di Hoyoverse. Ad esempio ora è il turno di Shenhe, l'esorcista di Lyiue, come ci dimostra l'ottimo cosplay di Kisaragiash.

Shenhe è stata introdotta in Genshin Impact più di un anno fa come personaggio 5 stelle, ovvero della massima rarità possibile. Ultima discendente di un rinomato clan di esorcisti, dopo essere stata allontanata dalla sua famiglia, in quanto ritenuta "maledetta", Shenhe ha vissuto da eremita sulle montagne per poi diventare l'allieva prediletta dell'Adeptus Cloud Retainer, una sorta di semi-dio che protegge la nazione di Liyue. Combatte sfruttando le polearm e poteri di elemento Cryo, che combina alle sue capacità da cacciatrice di spiriti per danneggiare i nemici e potenziare i compagni di squadra.

Difficile muovere qualche critica al cosplay realizzato da Kisaragiash: come potrete vedere nello scatto qui sotto il costume è stato ricreato quasi alla perfezione, con grandissima cura anche per trucco, accessori e la lancia caratteristica del personaggio. La location innevata che fa da sfondo allo scatto inoltre è decisamente azzeccata con le abilità congelanti di Shenhe.

