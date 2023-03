Naruto: il cosplay di Tsunade da cape0fwonders ha una marcia in più

Naruto è senza dubbio una delle opere giapponesi di maggior successo di tutti i tempi. Uno dei pregi della storia ideata da Masashi Kishimoto è il suo carismatico cast di cui fa parte anche la ninja leggendaria Tsunade, protagonista del cosplay di cape0fwonders che vi proponiamo oggi.

Nipote del primo Hokage, fin da giovane Tsunade sfoggia un talento eccezionale nelle arti mediche e una forza fisica fuori dal comune che sfrutta per annientare di prepotenza gli avversari. Nel corso del manga di Naruto assume un ruolo di primo piano nella storia dopo essere diventata il quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia durante numerose crisi, come l'attacco terroristico di Pain e la quarta Guerra Mondiale dei Ninja. Il cosplay realizzato da cape0fwonders è ben riuscito, come potrete vedere negli scatti qui sotto, con il costume della Hokage realizzato nei minimi dettagli, così come parrucca e trucco.

Rimanendo in tema di anime di anime e manga, vi suggeriamo anche il cosplay di Power da Chainsaw Man in versione infermiera di peachmilky_ e il cosplay di Asuna da Sword Art Online di foxy_wy_wy. Cambiando genere date uno sguardo anche al cosplay di Miss Marvel realizzato da Lada Lyumos e quello di Booette da Super Mario di daisybabybell.