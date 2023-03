Sword Art Online: il cosplay di Asuna di foxy_wy_wy è coperto dai fiori

Sword Art Online è molto apprezzato per la varietà delle ambientazioni: di stagione in stagione cambia il mondo e molti personaggi, ma ovviamente ve ne sono alcuni che ritornano, come quello di Asuna. Anche il mondo del cosplay non ha dimenticato il personaggio e ad esempio foxy_wy_wy ci propone il proprio cosplay di Asuna in versione Alfheim.

foxy_wy_wy ci propone un cosplay estremamente fedele di Asuna nell'arco narrativo di Alfheim, durante il quale la ragazza è imprigionata e il protagonista deve trovarla e salvarla. In questo cosplay la vediamo circondata di fiori, che richiamano il mondo di Alfheim.

Se siete fan di Asuna, allora dovreste vedere il cosplay di Asuna di pussecka è semplicemente divino. Ecco poi anche il cosplay di Asuna di so.fittv ci riporta nell'anime, ma in 3D. Come non citare il cosplay di Asuna di akatsuki_kuruma la trasforma in una ninfa d'acqua. Chiudiamo con il cosplay di Asuna di hhyakkimaru è in versione Alfheim.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuna realizzato da foxy_wy_wy? Il personaggio di Sword Art Online è stato ricreato nel modo migliore oppure credete di aver visto versioni di qualità superiore?