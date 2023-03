Gamescom 2023: le compagnie registrate sono il 10% in più del 2022, un grande editore sarà presente

L'organizzatore Koelnmesse e la German Games Industry Association hanno annunciato che la Gamescom 2023 può già ora contare sul 10% di compagnie in più registrate rispetto al 2022. Inoltre, viene confermato che un grande editore non presente nel 2022 ha già confermato che sarà parte dello show del 2023.

Precisiamo anche che le compagnie possono ancora registrarsi alla Gamescom 2023 e che le registrazioni per ora raccolte sono quelle della fase "Early Bird". Il numero potrebbe quindi salire ancora di più sul medio termine.

La Gamescom non ha ancora annunciato quali aziende saranno coinvolte, ma solo che i primi espositori saranno svelati "in un secondo momento". Oliver Frese, CEO di Koelnmesse, ha comunque affermato che una grande azienda sarà presente all'edizione del 2023.

Frese ha dichiarato: "L'anno scorso, insieme a tutti i partner e gli espositori, abbiamo fatto un ritorno davvero forte e ibrido alla Gamescom. Questo risultato è stato notato all'interno e all'esterno del settore, come è stato evidente dal forte interesse suscitato durante la fase early bird. Senza svelare troppo, prometto che la comunità potrà contare su una o più aziende importanti che non erano presenti l'anno scorso".

Non sappiamo di chi parli, ma tra le possibilità vi sono Nintendo e Sony: entrambe le società hanno saltato l'edizione del 2022. In ogni caso, per ora è presto per fare speculazioni: la Gamescom 2023 avrà luogo tra il 22 e il 27 agosto.

Prima di allora avremo modo di vedere l'E3 2023: sappiamo che Xbox non sarà all'E3 2023, ma il suo evento sarà in co-streaming.