Xbox non sarà all'E3 2023, conferma Microsoft, ma il suo evento sarà in co-streaming

Microsoft conferma l'assenza di Xbox all'E3 2023, ma promette comunque un appoggio esterno alla fiera attraverso il proprio evento di presentazione, che verrà trasmesso in co-streaming anche dai canali dell'E3 come parte del Digital Event, sebbene si tratti comunque di una presentazione autonoma.

Viene così confermata in maniera ufficiale l'assenza anche di Xbox, dopo anche Nintendo ha riferito nei giorni scorsi il fatto che non sarà presente all'E3 2023 e la mancanza di Sony PlayStation che ormai non fa più notizia, considerando che la compagnia nipponica ha abbandonato la fiera organizzata da ESA ormai da diversi anni.

Come annunciato insieme alla data d'uscita di Starfield, Xbox terrà una conferenza di presentazione l'11 giugno 2023, a cui seguirà anche un evento specificamente dedicato all'RPG spaziale di Bethesda. Questi eventi non faranno parte ufficialmente dell'E3 2023, ma verranno comunque inclusi all'interno della sezione digitale della fiera di quest'anno.

Con questa iniziativa, Microsoft ha confermato che non farà parte ufficialmente dell'E3 2023 e non sarà fisicamente presente all'interno dei locali della fiera, ma intende comunque supportarla. "Non vediamo l'ora di presentare il nostro Xbox Games Showcase l'11 giugno e condivideremo ulteriori dettagli più avanti. Effettueremo il co-streaming dei nostri eventi come parte dell'E3 Digital ma non saremo sul palco dell'E3", ha spiegato un portavoce di Microsoft a IGN.

L'E3 2023 segna il ritorno della fiera in vecchio stile, con tanto di evento in presenza e con pubblico fisico, ma Xbox, PlayStation e Nintendo non ne faranno parte in via ufficiale.