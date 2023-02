Nintendo non sarà presente all'E3 2023, arriva la conferma ufficiale

Nintendo ha confermato, con un comunicato ufficiale, che non sarà presente all'E3 2023, ponendo dunque fine ai dubbi sul fatto che la compagnia potesse farsi vedere in qualche forma all'interno della rinata fiera videoludica americana.

Sembra che la motivazione principale, essenzialmente, sia il fatto che "L'E3 non rientra nei piani" di Nintendo, almeno per quanto riguarda il 2023. Considerando l'organizzazione che la compagnia ha ormai preso da anni a questa parte, la cosa non stupisce più di tanto, tuttavia aveva comunque trovato il modo di essere presente alle edizioni precedenti dell'E3 con varie soluzioni, tra Direct paralleli e le tipiche "Treehouse" con streaming in diretta e gameplay su giochi vari per Nintendo Switch.

"Prendiamo in considerazione il nostro coinvolgimento in qualsiasi evento valutando caso per caso e pensiamo sempre a varie maniere per mantenere alto l'interesse dei nostri fan", si legge nel comunicato di Nintendo diffuso in queste ore. "Considerando che l'E3 di quest'anno non si confà ai nostri piani attuali, abbiamo preso la decisione di non partecipare. Tuttavia, siamo stati e continuiamo ad essere dei forti sostenitori dell'ESA e dell'E3".

Anche Nintendo fornisce dunque la prima conferma ufficiale sui grandi assenti dell'E3 2023, oltre a Sony e Microsoft che però non hanno ancora comunicato la cosa in maniera chiara. PlayStation ha ormai abbandonato la fiera americana da diversi anni, mentre per Xbox si tratterebbe di una scelta piuttosto inedita, visto che anche l'anno scorso aveva partecipato in forze al periodo dell'E3 con il suo Xbox & Bethesda Games Showcase. Quest'anno, tuttavia, pare abbia deciso di non partecipare, concentrandosi su uno show completamente autonomo, in base ai report.

A questo punto l'E3 2023 sembra particolarmente spoglio di grandi eventi, sebbene abbia comunque ricevuto il supporto di Ubisoft. Ricordiamo che la fiera si terrà dal 13 al 16 giugno 2023, mentre rimaniamo in attesa di ulteriori informazioni su presenti e assenti.