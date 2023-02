Humanity: demo disponibile su Steam

Disponibile a sorpresa su Steam la demo di Humanity, uno dei giochi visti durante lo State of Play del 23 febbraio 2023. Parliamo di sorpresa perché finora si credeva che fosse un'esclusiva PlayStation e nessuno ha anticipato la disponibilità della demo.

La demo consente di provare dieci livelli di questo intrigante puzzle game, in cui un cane di luce deve guidare il genere umano abbaiando. Gli esseri umani sono come dei Lemmings e continuano a camminare fino a che non trovano un ostacolo o un precipizio, ignari dei pericoli che li circondano.

Il nostro ruolo è quello di indirizzarli verso la luce dandogli dei comandi, che vanno letteralmente posizionati sulle caselle delle mappe. Così gli si può dire di svoltare, di indietreggiare, di saltare, oppure si possono cambiare alcuni attributi come quello della leggerezza. Le missioni sono generalmente in tempo reale, ma ce ne sono anche alcune in cui bisogna dare tutti gli ordini in anticipo e in cui non si può intervenire durante l'azione.

Insomma, se vi interessa provarlo, andate sulla pagina Steam del gioco per scaricare la demo.Vediamo anche una galleria di immagini:

Per il resto vi ricordiamo che Humanity è previsto per maggio 2023 su PC, PS4 e PS5.