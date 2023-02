Kerbal Space Program 2: tante recensioni negative su Steam per problemi di performance

Kerbal Space Program 2 è appena stato lanciato in Accesso Anticipato su Steam, ma la pagina del gioco è già piena di recensioni, molte delle quali negative (il 55% del totale). I motivi principali delle critiche riguardano la fluidità del gioco, a quanto pare non proprio ottimale, ma molti denunciano anche la scarsità di contenuti tra le criticità.

Kerbal Space Program è un gioco amatissimo che ha riscosso un enorme successo. Quindi è normale che i giocatori aspettassero con ansia il lancio di Kerbal Space Program 2, che attualmente risulta essere secondo in classifica nella top 10 globale, sotto solo a un'altra hit annunciata, il survival Sons of the Forest. Il problema è che, come ormai capita sempre più spesso, il gioco sta dando problemi a moltissimi giocatori.

Ad esempio l'utente Dead Baron ha scritto: "Mi aspetto che venga migliorato, ma per ora il gioco non è pronto. Sembra quasi che, a fronte del prezzo di 50 dollari, la comunità debba fargli da playtester." L'utente Domus ha invece scritto: "In pieno stile KSP, è stato un lancio DISASTROSO!" andreacelaj32 ha invece scritto: "Ha bisogno di una massiccia ottimizzazione. Spero che diventi la vostra priorità finché questa presa in giro non sarà giocabile."

Come già detto, molte critiche riguardano anche la quantità di contenuti presenti, come sottolineato dalla recensione dell'utente purple3375: "Non ci siamo, 10 anni di sviluppo e 50 euro, mi sarei aspettato una campagna, non solo un sanbox fatto male. Il VAB non è affatto piacevole, l'esperienza di volo non buona, solo 3 strutture sbloccate. Va bene un accesso anticipato, ma qua siamo ad meno di 1/100 di quello che offre KSP 1." La recensione di fastar84 riassume entrambi i punti principali sollevati dagli utenti: "Purtroppo è stata una delusione. Sicuramente diventerà un bellissimo gioco ma al momento è imbarazzante. La grafica non è assolutamente come nei video promozionali anche con tutti i settaggi al massimo, inoltre manca paurosamente di contenuti! Costruisci il razzo in modalità sandbox, lanci, atterri, gioco finito! Capisco sia in early access, ma qua c'è ancora tantissimo lavoro da fare.."

C'è da considerare che Kerbal Space Program 2 è appena stato lanciato in Accesso Anticipato, quindi ha ampi margini di miglioramento.