Kerbal Space Program 2 da oggi è disponibile in early access su PC

Private Division e gli sviluppatori di Intercept Games hanno lanciato oggi Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato per PC su Steam, Epic Games Store, Private Division Store e altri negozi digitali al prezzo consigliato di 49,99 euro. Successivamente il gico sarà disponibile anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.

Per festeggiare il lancio in early access è stato pubblicato anche un trailer in CGI, che potrete visualizzare nel player sottostante.

La versione inziale in early access di Kerbal Space Program 2 include un'ampia varietà di contenuti, incluse centinaia di parti nuove per costruire razzi con la possibilità di regolarne a piacimento le dimensioni e il colore, accelerazione temporale per migliorare i voli a lunga distanza e un comparto grafico notevolmente migliorato. Saranno presenti anche tutorial e una curva di apprendimento delle meccaniche di gioco migliorate, in modo da rendere questa esperienza accessibile anche ai neofiti.

Non manca poi un comparto grafico migliorato, così come quello sonoro, per cui sono stati campionati i rumori di veri razzi in tempo reale e realizzata una colonna sonora dinamica che cambia in base alle condizioni di volo.

"Siamo felicissimi di pubblicare Kerbal Space Program 2 in accesso anticipato" ha dichiarato Nate Simpson, direttore creativo di Intercept Games. "Non avevamo mai lavorato a un gioco così complesso dal punto di vista tecnico, perciò non vediamo l'ora che la nostra community torni a sbizzarrirsi con nuove creazioni fuori di testa. Ci teniamo a ricevere il loro feedback diretto durante la fase di collaborazione nel periodo di accesso anticipato."