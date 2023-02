Suicide Squad: Kill the Justice League, il video dello State of Play è tempestato da dislike

Il video dello State of Play di Suicide Squad: Kill the Justice League pare stia raccogliendo molti più dislike che like su YouTube. A quanto sembra di capire, il gioco principale dell'evento PlayStation di ieri sera, cui è stato dedicato un lungo segmento di circa 15 minuti, non ha trovato il consenso che cercava.

Per dire, stando alle nostre rilevazioni, al momento di scrivere questa notizia il video "Suicide Squad: Kill the Justice League Official Co-Op Gameplay - "No Matter the Cost"" conta 6556 dislike e soli 2404 like. Ossia circa il 73% di giudizi negativi, contro solo il 27% di giudizi positivi. Naturalmente non sono numeri ufficiali, quindi prendeteli come tali. Ma stando a diverse verifiche incrociate che abbiamo fatto, il tool usato per la rilevazione appare essere abbastanza preciso.

Il trailer di gameplay di Suicide Squad non è piaciuto molto

Leggendo tra i commenti è facile scoprire cosa non è piaciuto a chi ha visto il video. Il nodo principale è che a molti è sembrato un looter shooter live service molto anonimo, non nelle corde dello studio della seria Arkham Knight. Tanti non hanno gradito anche lo stile grafico, secondo loro troppo anonimo e meno incisivo di quello dei titoli della serie Batman. Non sono mancati i paragoni con Marvel's Avengers, uno dei casi più clamorosi di live service che hanno fallito.