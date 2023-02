Microsoft Flight Simulator: il World Update 12 migliora la Nuova Zelanda

Asobo Studio e Microsoft annunciano il lancio del World Update 12 di Microsoft Flight Simulator, in questo caso concentrato soprattutto su miglioramenti nella riproduzione della Nuova Zelanda all'interno della simulazione di volo.

Trattandosi di un'ambientazione particolarmente suggestiva e piacevole da vedere da sopra un velivolo, l'update risulta particolarmente interessante per tutti, con numerosi miglioramenti e aggiunte in termini di contenuti, come abbiamo visto in precedenza per gli altri World Update del gioco.

Questi aggiornamenti comprendono nuovi asset a migliore definizione, derivati da immagini satellitari, foto aeree e fotogrammetria, migliori modelli 3D e costruzioni effettuate a mano.

In particolare, attraverso la tecnica della fotogrammetria sono state migliorate le città Auckland, Christchurch, Hamilton, Nelson, Queenstown, Tauranga e Wellington, con altri 9 aeroporti elaborati a mano.

Gli aeroporti rielaborati sono Gisborne Airport (NZGS), Milford Sound Airport (NZMF), Martins Bay Aerodrome (NZMJ), Gorge River Airstrip (NZQE), Rotorua Airport (NZRO), Lake Tekapo Airport (NZTL), Whangarei Airport (NZWR), Westport Airport (NZWS) e Quintin Lodge Airstrip (T004).

Oltre a tutto questo, troviamo 62 nuovi punti d'interesse, tre nuovi Bush Trip e tre nuovi Voli di Scoperta su Auckland, Queenstown, and Lake Benmore. Potete vedere meglio tutti questi nuovi contenuti all'interno del trailer di presentazione riportato qui sopra, ricordiamo che in precedenza il gioco ha ottenuto nuovi contenuti con l'aggiornamento per il 40esimo anniversario e, poco dopo, ha raggiunto 10 milioni di giocatori in totale.