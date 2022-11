Microsoft Flight Simulator, ecco tutti i contenuti dell'aggiornamento per il 40esimo anniversario

Nel novero delle invenzioni che hanno modificato per sempre il corso dell'evoluzione umana, la conquista dell'aria è quella che più di tutte le altre ci ha permesso di relativizzare il tempo necessario ad attraversare un determinato spazio, sconvolgendo per sempre la nostra percezione delle distanze. Certo, potremmo mettere l'accento sulla crucialità del ruolo che il trasporto aereo commerciale ricopre nel nostro presente, ma ci piace invece pensare che la storia dell'aviazione meriti di essere studiata oggi non tanto per i progressi che ci ha donato, ma piuttosto per le splendide allegorie legate ai suoi intrepidi protagonisti, disposti a mettere in gioco la loro vita pur di spiccare il volo, liberi come il Free Bird dei Lynyrd Skynyrd. Chiunque abbia volato almeno una volta sa bene di dovere davvero molto a quei grandissimi pionieri, ecco perché per festeggiare il suo quarantesimo anniversario Flight Simulator non ha avuto alcun dubbio e ha organizzato tutte le celebrazioni all'interno dell'Evergreen Aviation & Space Museum, un museo dell'aviazione che abbiamo avuto il piacere di visitare grazie all'invito di Microsoft. Vi avevamo già parlato dell'evento in occasione della nostra intervista a Jorg Neumann e Tyson Weinert, ma tornati dalla trasvolata negli Stati Uniti è arrivato adesso il momento di approfondire tutti i contenuti che hanno fatto il loro debutto all'interno del gioco, nel nostro speciale sull'aggiornamento per il 40° anniversario di Microsoft Flight Simulator. Tra aerei storici, elicotteri, alianti e tante nuove missioni, questa è senza dubbio l'occasione perfetta per tornare dietro alla cloche.

La storia, prima di tutto Volare con il Wright Flyer in Microsoft Flight Simulator è davvero emozionante Come del resto era già emerso nella nostra intervista con il director di Flight Simulator, Jorg Neumann, Asobo Studio non ha avuto alcun dubbio nel pianificare l'offerta dell'aggiornamento dedicato all'anniversario. Celebrare il franchise Microsoft, il più longevo dell'azienda di Redmond, equivale a celebrare la storia dell'aviazione, ecco perché gran parte dei contenuti di questo nuovo pacchetto sono dedicati ad essa. Il team, nello specifico, ha voluto omaggiare Flight Simulator 2004, che includeva una collezione di aerei d'epoca che vediamo finalmente riproposta nella nuova edizione: fanno il loro esordio sette nuovi gioielli del passato come lo Spirit of St. Luis, il primo a completare la transvolata sull'Atlantico da New York a Parigi, e il DC-3, il bimotore famoso per aver sdoganato i voli commerciali tra Stati Uniti ed Europa. C'è addirittura il Wright Flyer, il primo mezzo motorizzato più pesante dell'aria ad aver eseguito un volo controllato, ma il grande protagonista non poteva non essere lo Spruce Goose, il colossale aeroplano costruito dall'aviatore Howard Hughes che è conservato all'Evergreen Museum tra tantissimi altri esemplari storici. Durante la visita al museo abbiamo avuto l'occasione sederci all'interno della sua cabina, un'esperienza unica considerato che qualche ora dopo eravamo esattamente nello stesso posto, ma all'interno di Flight Simulator, pronti a portare il gigante di Howard Hughes tra le nuvole. Asobo, come da tradizione, ha saputo replicare perfettamente l'abitacolo dello Spruce Goose in ogni suo minimo dettaglio, e anche se eravamo per certi versi abituati alla destrezza del team alle prese con la fotogrammetria, comandare un aereo che si è visitato solamente qualche ora prima ci ha permesso di mettere finalmente a fuoco la bravura dello studio come non ci era mai stato possibile fare in precedenza. Lo Spruce Goose è il grande protagonista di questo aggiornamento per Microsoft Flight Simulator A proposito di storia, con l'aggiornamento vengono introdotte una quantità spropositata di nuove missioni, ben 24, alcune direttamente ispirate ai vecchi capitoli della serie Flight Simulator. Non tutte sono incentrate sugli aerei storici, ma quelle che li hanno come protagonisti sono certamente le più riuscite, come quella che simula il primo volo del Wright Flyer a Kitty Hawk o quella che ripercorre le tappe della prima rotta di posta aerea degli Stati Uniti. Queste attività sanno offrire una gran varietà, e vi vedranno impegnati in un'ampia gamma di missioni che comprendono tanto sfide d'atterraggio e piccoli voli di scoperta, quanto traversate più impegnative con condizioni metereologiche avverse. Sappiamo che gli appassionati preferiranno sempre sposare l'anima sandbox del gioco e programmare da soli i loro percorsi, ma l'introduzione di questo nuovo pacchetto di missioni dà secondo noi ad Asobo l'opportunità di impreziosire con un'accurata direzione artistica ogni attività, e noi non potremmo essere più contenti di così di giocarle.