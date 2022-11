Microsoft Flight Simulator, intervista a Jorg Neumann e Tyson Weinert per il 40esimo anniversario

In Oregon, negli Stati Uniti, abbiamo raggiunto Asobo Studio per festeggiare il 40esimo anniversario di Flight Simulator, ecco la nostra intervista dall'evento.

Quante sono le serie videoludiche che dopo 40 anni d'ininterrotta attività, sono ancora oggi in splendida, magnifica forma? Microsoft Flight Simulator, che ha raggiunge questo traguardo proprio in questi giorni, vive nonostante la sua longevità una fase di rinnovata giovinezza, grazie agli sforzi che Asobo Studio sta dedicando al capitolo uscito nel 2020, un videogioco che in 26 mesi dal lancio ha ricevuto la bellezza di 27 aggiornamenti gratuiti. Il prossimo di questi cade in occasione del 40esimo anniversario della serie, una ricorrenza che l'azienda di Redmond ha voluto festeggiare con un ridottissimo numero d'invitati all'Evergreen Aviation & Space Museum, una collezione di aeroplani d'epoca tra i quali spicca lo Spruce Goose, un aeromobile che detiene ancora diversi record della storia dell'aviazione umana. Ai festeggiamenti eravamo invitati anche noi e, anche se delegheremo qualsiasi impressione sui contenuti del nuovo aggiornamento di Flight Simulator a un provato che tratterà nel dettaglio ogni novità e pubblicheremo nelle prossime ore, in questa sede vogliamo non solo raccontarvi cosa abbiamo visto in Oregon, ma anche dedicare spazio all'intervista con Jorg Neumann e Tyson Weinert, rispettivamente il director di Microsoft Flight Simulator e il presidente del museo di Evergreen. Tra passato, presente e futuro, ecco cosa ci hanno raccontato.

Un omaggio al glorioso passato dell'aviazione Sono ben sette i nuovi aerei storici inclusi nel nuovo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator Asobo ha voluto dare un indirizzo preciso all'aggiornamento che verrà pubblicato in occasione dell'anniversario, dedicando gran parte dei suoi contenuti al passato dell'aviazione. Certo, il palcoscenico se lo prende l'attesissima introduzione di elicotteri e alianti, ma saranno ben sette gli aerei storici che faranno il loro esordio nell'hangar di Flight Simulator. Come mai, in una ricorrenza così speciale, il team di sviluppo ha scelto di puntare su questo genere di aeroplani? "Ci è sembrata la scelta più naturale, nei festeggiamenti per i 40 anni della serie", dice Jorg Neumann. "Non tutti se la ricordano, ma l'edizione nota come "FS9", Flight Simulator 2004, omaggiava il glorioso passato dell'aviazione offrendo ai giocatori l'opportunità di volare con gli aeromobili che ne hanno scandito l'evoluzione, leggende come il Wright Flyer, il Douglas DC-3 o il Curtis Jenny. Per celebrare adeguatamente il passato della serie Flight Simulator, avevamo bisogno che questi aerei facessero il loro ritorno, ecco perché ci siamo affidati a Tyson, il presidente dell'Evergreen Aviation & Space Museum." Una prospettiva dello Spruce Goose all'interno del museo di Evergreen, sede dei festeggiamenti per l'anniversario di Flight Simulator Il museo, che abbiamo visitato in compagnia degli sviluppatori, è famoso per ospitare in un gigantesco hangar lo Spruce Goose, il più grande areo in legno mai realizzato. Costruito durante gli anni della Seconda guerra mondiale dall'aviatore Howard Hughes (sì, lo stesso interpretato da Leonardo Di Caprio nel film The Aviator), lo Spruce Goose voleva essere la soluzione statunitense al problema dei sottomarini tedeschi, che nell'Atlantico continuavano ad affondare regolarmente le navi cariche di truppe e rifornimenti dirette verso il cuore del conflitto, l'Europa. Purtroppo, il primo prototipo dell'areoplano fu completato soltanto nel 1947, ben dopo la conclusione della guerra: ecco perché, ancora oggi, lo Spruce Goose ha all'attivo un solo volo di prova, durato tra l'altro appena una trentina di secondi, mentre faceva un test di rullaggio nelle acque del porto di Long Beach. Se lo Spruce Goose ha volato solo una volta, come ha fatto lo studio a replicarne le caratteristiche senza avere dei dati a riguardo? Per Tyson Weinert, gli sviluppatori hanno svolto un lavoro semplicemente incredibile, perché lo Spruce Goose è senza dubbio un areo molto diverso da qualsiasi altro. "Credo che Jorg e il team di Flight Simulator siano stati straordinari", dice Weinert, "anche perché l'attuale configurazione dello Spruce Goose non è la stessa di quando prese il volo per la prima e unica volta. Hughes era un perfezionista, e nei trent'anni successivi applico un gran numero di miglioramenti al design e ai sistemi dell'aeromobile. Per simularne il comportamento, il team non solo ha dovuto studiare l'attuale configurazione del velivolo, ma anche compararla con quella del 1947." Lo Spruce Goose in Microsoft Flight Simulator, un'aeroplano dalla stazza semplicemente impressionante Parliamo di un aeroplano vecchio di almeno 70 anni e, come Jorg Neumann ha tenuto a specificare, anche un'operazione a prima vista semplice come la creazione del modello poligonale dello Spruce Goose e del suo abitacolo ha messo gli sviluppatori di fronte a una serie di sfide non indifferenti. "Siamo andati ad Evergreen, in Oregon, ed effettuato come nostro solito tutte le scansioni degli interni e dell'esterno dell'aeromobile. Poi, una volta che abbiamo cercato di capire il funzionamento dei tanti strumenti all'interno dell'abitacolo, ci siamo accorti che non sarebbe stato per niente facile riuscirci. Avevamo accesso alle schematiche dello Spruce Goose grazie ai documenti conservati nel museo, ma spesso le informazioni lasciavano spazio a qualche ambiguità ed è stato dannatamente difficile comprendere lo scopo di ogni singola leva, o di ogni pulsante. Anche perché, diversamente dal solito, non potevamo inserire la chiave, mettere in moto e capirlo in prima persona." Durante la visita del museo di Evergreen abbiamo avuto l'opportunità di entrare all'interno del colossale aeroplano e di sederci dietro ai comandi dell'abitacolo, lì dove Howard Hughes deve aver passato interminabili giornate a studiare modifiche e migliorie per lo Spruce Goose. La quantità di controlli presenti nella cabina è esorbitante, quindi possiamo solo immaginare quanto sia stato difficile per Asobo assegnare ad ogni strumento la funzione corretta.

Uno sguardo verso il futuro L'arrivo degli elicotteri in Microsoft Flight Simulator era atteso da tempo dalla community L'aggiornamento che verrà pubblicato in occasione del 40esimo anniversario della serie Flight Simulator avrà una valenza particolare, poiché il team sta per raggiungere adesso uno dei traguardi che due anni fa si era posto, in merito al supporto post-lancio del gioco. Nel 2020 lo studio aveva fissato come principale obiettivo l'introduzione di alianti ed elicotteri, che faranno ufficialmente il loro esordio con questo aggiornamento. Raggiunta questa pietra miliare dello sviluppo, abbiamo chiesto a Neumann quale sarà il prossimo, grande obiettivo del supporto post-lancio di Flight Simulator, arrivato ormai al suo 27esimo aggiornamento gratuito. "Questi due anni sono stati a dir poco intensi, sono passati 26 mesi dall'uscita del gioco e abbiamo pubblicato 27 aggiornamenti per Flight Simulator, più di uno al mese. I World Update sono stati una nostra priorità e adesso molte parti del mondo sono replicate in scala 1:1 in modo molto fedele, ma il pianeta è grande e c'è ancora tanto lavoro da fare. Abbiamo avuto poi degli spunti come quello di Top Gun, e cerchiamo sempre di mettere al centro dei nostri sforzi il feedback della community". Per Neumann è fondamentale ascoltare l'opinione degli appassionati, considerato quanto sia di nicchia un prodotto come Flight Simulator, ecco perché gran parte degli attuali obiettivi dello studio riguardano da vicino le richieste più diffuse all'interno della community. "Sogniamo di implementare l'abitacolo condiviso, che ha le potenzialità di rivoluzionare il modo in cui si gioca insieme a Flight Simulator, ma anche di ripensare il controllo del traffico aereo, che nello stato attuale non ci soddisfa appieno e può essere migliorato notevolmente. La lista di cose da fare è lunghissima, ma per nostra fortuna abbiamo tantissimo tempo. Il nostro simulatore è un prodotto in costante evoluzione, e non abbiamo alcuna intenzione di fermarci proprio sul più bello."

Flight Simulator e musei, due modi per avvicinarsi al volo Il nuovo aggiornamento di Microsoft Flight Simulator introduce una serie di missioni d'addestramento al volo degli alianti Nel 2020, parlando con Jorg Neumann, avevamo discusso di come Flight Simulator potesse rivelarsi prezioso nel trasmettere alle fasce di pubblico più giovani la passione per il volo, diventando inoltre uno strumento educativo e didattico accessibile a tutti. Durante la chiacchierata abbiamo fatto la stessa domanda a Tyson Weinert, che da direttore di un museo poteva avere un punto di vista ancora più interessante sul tema. "Come museo, riceviamo moltissime scolaresche che ci vengono a visitare insieme ai loro insegnanti di fisica e matematica, perché qui da noi possono vedere come si applicano nella realtà, sulle fusoliere degli aeroplani, quelle leggi e quelle equazioni solitamente bloccate tra le due dimensioni dei fogli dei loro libri di scuola." Weinert prosegue, affermando che "se nel museo tutto ciò rimane comunque abbastanza statico, grazie a un videogioco come quello realizzato da Jorg e il suo team i ragazzi possono adesso tuffarsi in un contesto di apprendimento del tutto dinamico, e comprendere meglio come le forze della fisica influiscono direttamente sul comportamento degli aeroplani." Weinert fa riferimento nello specifico a una nuova visuale che sarà introdotta in occasione dell'aggiornamento per il 40esimo anniversario, capace di mostrare in tempo reale con delle linee verdi i flussi di aria che circondano gli aeroplani e gli elicotteri. Noi l'abbiamo vista in azione, ed è impressionante constatare la quantità di calcoli che il simulatore è chiamato a fare in ogni momento, nella riproduzione fedele della fisica dei flussi d'aria.