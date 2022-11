Creative Sound Blaster Katana V2X, la recensione della soundbar in versione slim con Dolby Audio 5.1

Sulle nostre pagine sono presenti ormai diverse recensioni dei prodotti audio di Creative. Nell'arco degli ultimi mesi abbiamo avuto l'opportunità quindi di scoprire ed apprezzare i dispositivi proposti da questo brand, che ci hanno spesso stupito per il loro ottimo rapporto tra qualità e prezzo. Ad esempio, le cuffie SXFI AIR GAMER si difendono bene tra gli headset wireless dedicati ai videogiocatori, mentre la soundbar SXFI CARRIER è una validissima opzione per portare il Dolby Atmos nel vostro soggiorno. Abbiamo recensito anche la soundbar Sound Blaster Katana V2, pensata per essere usata sia in salotto che su una scrivania, come uscita audio per la vostra postazione da gioco e per lo svago più generale. Oggi, a circa un anno di distanza dalla recensione della Katana V2, vogliamo proporvi un altro prodotto entrato nella linea delle soundbar di Creative. Si tratta della Sound Blaster Katana V2X, un modello rivisitato della V2, con un importante cambiamento estetico e funzionale: il subwoofer si è rimpicciolito del 40% per essere nascosto più facilmente. Il prezzo proposto da Creative rimane in linea con quello della Katana V2, ma per il subwoofer più piccolo risparmierete qualche decina di euro. Come si è comportata la Sound Blaster Katana V2X durante il nostro periodo di prova? Sarà riuscita a pareggiare le prestazioni sonore della sua sorella maggiore, pur avendo un subwoofer più piccolo? Quale delle due conviene acquistare? Se vi state ponendo queste domande, non possiamo far altro che invitarvi a proseguire la lettura, raccomandandovi di dare un'occhiata anche alla recensione della Katana V2. In questo articolo andremo infatti a sviscerare nel dettaglio tutte le specifiche tecniche della V2X, analizzare tutti i cambiamenti in termini di design e raccontarvi la nostra esperienza d'uso in seguito a diverse ore passate in compagnia della soundbar di Creative.

Caratteristiche tecniche Gli speaker incorporati nella Sound Blaster Katana V2X Partiamo subito dicendo che la scheda tecnica, al netto di qualche piccola differenza, è perfettamente identica a quella della Sound Blaster Katana V2. Il pacchetto assemblato da Creative offre quindi la classica combinazione di soundbar e subwoofer, con quest'ultimo che non necessita di alimentazione separata, ma dev'essere connesso alla soundbar via cavo. Troviamo poi la stessa risposta in frequenza che va dai 50 Hz ai 20 kHz, la compatibilità con Dolby Audio a 5.1 canali, tutte le tecnologie Creative come Super X-Fi, SXFI Battle Mode, CrystalVoice ed il supporto all'applicazione ufficiale per la personalizzazione aggiuntiva del dispositivo. Non manca nemmeno la connettività Bluetooth 5.0 e tutta una serie di porte per un collegamento pressoché universale con i dispositivi. In particolare troviamo il classico ingresso ottico, la porta HDMI, il foro AUX e una porta USB-C. Le vostre console PlayStation, Xbox, Nintendo, ma anche il PC, il Mac, uno smartphone o un tablet saranno dunque pienamente compatibili con la soundbar. Cosa cambia quindi con il modello Katana V2? Sebbene sulla carta le soundbar abbiano gli stessi speaker, cioè una coppia di tweeter da 0,75 pollici e una coppia di altoparlanti per i toni medi da 2,5 pollici, la potenza erogata non è la stessa. Sulla Katana V2X i tweeter erogano solamente 5 W di potenza contro i 13 Watt erogati dalla Katana V2. Come già anticipato, cambia poi anche la dimensione del subwoofer che passa dai 6,5 ai 5,25 pollici per una potenza erogata di 40 W contro i 60 Watt del precedente modello. Complessivamente quindi questa Sound Blaster Katana V2X eroga 180 W di potenza, decisamente inferiori rispetto ai 252 W proposti dalla V2. Accoppiata soundbar e subwoofer della Sound Blaster Katana V2X Scheda tecnica Creative Sound Blaster Katana V2X Driver Soundbar: medi 2 x 63 mm, tweeter 2 x 19 mm

medi 2 x 63 mm, tweeter 2 x 19 mm Driver Subwoofer: 1 x 133 mm

1 x 133 mm Potenza totale: 180 W

180 W Range frequenze: 50 - 20.000 Hz

50 - 20.000 Hz Connettività: Bluetooth 5.0, HDMI ARC, ingresso ottico, AUX-in, USB-C, SXFI-out

Bluetooth 5.0, HDMI ARC, ingresso ottico, AUX-in, USB-C, SXFI-out Microfono integrato: Sì

Sì Uscita cuffie: Sì

Sì Telecomando: Sì

Sì Dimensioni: soundbar (600 x 95 x 62 mm), subwoofer (116 x 250 x 423 mm)

soundbar (600 x 95 x 62 mm), subwoofer (116 x 250 x 423 mm) Peso: soundbar 1,5 kg; subwoofer 3,3 kg

soundbar 1,5 kg; subwoofer 3,3 kg Prezzo: 309€

Design La nuova superficie in alluminio della Sound Blaster Katana V2X Dal punto di vista del design e della scelta dei materiali c'è veramente poco da aggiungere a quanto detto nella recensione della Sound Blaster Katana V2. Creative ha semplicemente abbandonato l'utilizzo dell'alluminio spazzolato per la parte superiore della soundbar in favore di una superficie più uniforme dello stesso materiale. Questa nuova versione si presenta ancora una volta come un prodotto capace di adattarsi a qualsiasi salotto, rimanendo al contempo un dispositivo attraente per chi è alla ricerca di qualcosa di più vistoso. Grazie alla barra RGB personalizzabile infatti, potrebbe abbinarsi facilmente alle luci colorate spesso presenti nelle postazioni da gioco. Dobbiamo però parlare del subwoofer, che rappresenta indubbiamente la differenza più importante in questo modello V2X. Creative ha deciso di snellirlo del 40%, riducendo la sua larghezza e lunghezza, ma compensando un po' con l'altezza. Il risultato finale è un sub molto più snello, capace di infilarsi negli spazi stretti dietro al vostro TV o in qualsiasi parte del soggiorno accanto alla soundbar. Il suo peso è stato praticamente dimezzato, cosa che lo rende più facile da posizionare in fase di configurazione. I materiali e l'aspetto rimangono però molto simili, caratterizzati da una forma rettangolare con due fori: uno posizionato sulla parte frontale realizzato con plastica lucida ed uno laterale ricoperto in tessuto. Confronto dimensionale tra i due subwoofer della Katana V2 e Katana V2X Per ulteriori informazioni riguardanti la qualità costruttiva della soundbar, la posizione dei vari tasti, porte e comandi, vi invitiamo a leggere la recensione della Sound Blaster Katana V2, dove abbiamo approfondito maggiormente questi aspetti, perfettamente identici anche in questo modello V2X.

Esperienza d'uso Le porte per il collegamento ai dispositivi compatibili della Sound Blaster Katana V2X La fase di configurazione della soundbar Creative Sound Blaster Katana V2X è piuttosto semplice ed intuitiva. Avrete bisogno semplicemente di un cavo per l'alimentazione che andrà connesso direttamente alla soundbar. Successivamente, mediante un altro cavo, dovrete collegarla al subwoofer ed il gioco è fatto. Le porte poste sul lato posteriore della soundbar vi permetteranno di sfruttare l'audio in uscita da qualsiasi dispositivo. Per massimizzare la qualità e sfruttare tutti i 5.1 canali audio vi consigliamo chiaramente di utilizzare il collegamento mediante cavo HDMI o USB-C. Il collegamento Bluetooth rimane presente per connettersi facilmente con uno smartphone o un tablet. Il problema però rimane la qualità trasmessa, non al livello di quella proposta con una trasmissione cablata. Lo stesso brano musicale riprodotto su Spotify dal TV o da uno smarpthone connesso tramite Bluetooth non avranno quindi la stessa qualità audio. Un vero peccato, perché si trattava di un difetto già evidenziato per il modello V2 e che torna quindi anche in questa nuova iterazione. Creative è sempre stata molto generosa in termini di personalizzazione dell'esperienza d'uso. Non siamo rimasti stupiti nel vedere un grande ritorno di queste impostazioni e configurazioni anche nel modello Katana V2X. Direttamente tramite il telecomando del dispositivo, oppure usando l'applicazione dedicata per PC, Mac e dispositivi mobili, è possibile andare a cambiare l'equalizzazione dell'accoppiata soundbar e subwoofer. Inoltre, potete salvare i vostri profili d'utilizzo per poi ritrovarli sempre pronti a seconda delle esigenze. Creative offre già degli ottimi preset, che spaziano dalla classica modalità dedicata agli FPS a quella pensata per i giochi di ruolo carichi di effetti sonori. Un confronto tra le due finiture della Sound Blaster Katana V2X (in basso a sinistra) e V2 (a destra) Passiamo dunque alla qualità sonora di questa soundbar, che come è lecito aspettarsi, migliora notevolmente l'esperienza d'ascolto rispetto agli speaker integrati in un televisore o in un monitor. Utilizzandola percepirete un dettaglio sonoro di un altro livello, con tanti effetti sonori e dettagli audio che senza un dispositivo del genere non sarebbero udibili. Mentre il modello Katana V2 soffriva un po' del bilanciamento tra i toni alti, medi e quelli bassi, il nuovo subwoofer meno potente della V2X riesce a compensare bene questo difetto. Abbiamo infatti messo fianco a fianco i due prodotti, notando come le frequenze basse meno potenti del modello V2X si integrino meglio con i toni medi e alti che fuoriescono dalla soundbar. Nel modello Katana V2 ci siamo trovati infatti spesso a dover ridurre la potenza dei bassi per non sopprimere troppo le altre frequenze. Nonostante la riduzione in termini di potenza erogata rispetto alla Katana V2, rimarrete soddisfatti del volume massimo di questo dispositivo, più che sufficiente per la maggior parte dei salotti, soprattutto se abitate in un condominio. Anche la direzionalità del suono è piuttosto buona, vi darà un migliore senso di orientamento nei videogiochi ed una maggiore sensazione di coinvolgimento nella visione dei film e delle serie TV. Probabilmente per il massimo livello d'immersione resta comunque preferibile utilizzare un paio di buone cuffie. Approfittiamo quindi per dirvi che questi dispositivi si possono collegare direttamente alla soundbar (anche tramite un dongle USB). La soundbar oltre a trasmettere l'audio che riceve dalle sorgenti, andrà ad applicare l'equalizzazione scelta ed una serie di funzionalità (come la modalità SXFI) attivabili a piacimento per arricchire ulteriormente l'esperienza d'ascolto.