Creative SXFI CARRIER, la recensione della soundbar con supporto a Dolby Atmos

Rispetto al modello Sonic Carrier, Creative ha voluto ridurre notevolmente i costi, mantenendo però un'elevata qualità e rendendo dunque il prodotto decisamente più accessibile. Vi possiamo già anticipare che la soundbar ci ha soddisfatto per la qualità del sonoro, la scelte nel design e la facilità d'uso. Ci ha fatto storcere un po' il naso la mancanza di alcune funzioni smart, soprattutto tenendo in considerazione il prezzo complessivo di circa mille euro.

Abbiamo trascorso qualche settimana in compagnia della soundbar Creative SXFI CARRIER . Un prodotto di fascia alta, realizzato in collaborazione con Dolby, che si presenta sul mercato per dare del filo da torcere ai marchi più conosciuti come Sonos, Sony e Yamaha. Proprio grazie al lavoro con Dolby, è stato implementato un ottimo supporto a Dolby Atmos , grazie al quale possiamo immergerci nell'audio tridimensionale dei contenuti multimediali e chiaramente anche nelle nostre sessioni di gioco. L'accoppiata soundbar con sette driver dinamici ed un subwoofer da 10 pollici si adatta benissimo a molteplici salotti.

Per quanto riguarda invece le tecnologie audio supportate, non è facile trovare una soundbar che supporti Dolby Atmos ad un prezzo inferiore a quello della Creative SXFI. La stessa Dolby ha dichiarato di essere soddisfatta della collaborazione con gli ingegneri di Creative per il risultato raggiunto con questo dispositivo. Oltretutto sono state implementate le tecnologie Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus appartenenti chiaramente a Dolby e la Super X-Fi e SuperWide di Creative.

Non manca nemmeno la connettività wireless con il Bluetooth , purtroppo solamente nella versione 5.0. Manca invece del tutto il collegamento ad internet via cavo ethernet o WiFi. Di conseguenza sono assenti anche tutte le funzionalità smart come il supporto agli assistenti vocali di Google e Amazon, ma anche tutte le funzioni come quelle offerte dal Chromecast o la compatibilità con il protocollo AirPlay 2 di Apple.

Vanno premiate le scelte fatte sul fronte della connettività via cavo, perché il dispositivo offre un'ampia gamma di opzioni. Come potete leggere dalla scheda tecnica qui in basso, la soundbar può essere utilizzata tramite un collegamento via HDMI, ingresso ottico, USB-C, offrendo anche svariati output dell'audio per eventuali cuffie o altri dispositivi.

Nel corpo della soundbar ci sono invece 7 driver dinamici , pilotati da un amplificatore DSP. Ognuno di essi è stato posizionato con un'angolazione ed una direzione ben definita, in modo da generare un audio immersivo all'interno della stanza. Ad esempio sono stati inseriti due driver sui lati della soundbar, fondamentali per diffondere il suono in tutte le direzioni. La qualità audio massima supportata è di 24-bit 192 kHz con una risposta in frequenza che va da 25 a 20.000 Hz.

Andiamo subito a sviscerare le caratteristiche tecniche della Creative SXFI CARRIER. Il produttore ha deciso di proporre la classica combo soundbar e subwoofer, connessa tramite un comodissimo collegamento wireless (si può optare anche per un collegamento cablato). Partiamo dal subwoofer , che nella cassa generosa in termini di dimensioni, nasconde un driver da 10 pollici con una erogazione massima di 200 W.

Sui lati invece troviamo due sezioni simmetriche, entrambe rivestite con il classico materiale forellato che ricopre gli speaker. I tre driver su ogni lato sono rivolti verso altrettante direzioni diverse: quello laterale punta all'esterno per diffondere meglio l'audio nell'ambiente; il tweeter centrale è rivolto frontalmente; mentre lo speaker superiore punta leggermente verso l'alto. Una scelta saggia da parte di Creative per direzionare il suono uniformemente nella stanza, mantenendo un design compatto ed elegante. Nella parte posteriore della soundbar troviamo invece un incavo che nasconde tutte le varie porte di ingresso e uscita del dispositivo. Tutte sono accessibili facilmente, anche quando si vanno ad aumentare il numero di connessioni.

La parte superiore invece è opaca con una rifinitura molto piacevole al tatto e decisamente meno sensibile alle impronte rispetto alla sezione lucida. I sei tasti disposti permettono un controllo base del dispositivo come la selezione della tipologia di connessione, la modalità d'ascolto, il controllo dei volumi e l'attivazione della modalità SXFI per un audio di qualità superiore. Tramite il display posto nella parte frontale possiamo subito avere un feedback di quello che stiamo impostando con la pressione dei tasti o con l'utilizzo del telecomando.

La soundbar riesce a nascondere bene gli speaker, disponendoli in maniera molto furba sotto la scocca. Dal punto di vista del design (e anche della componentistica interna), la soundbar è suddivisa in tre sezioni distinguibili a colpo d'occhio da una diversa scelta dei materiali. In quella centrale troviamo sulla parte frontale una rifinitura lucida di colore nero con un piccolo tweeter posto a sinistra di un display contenuto. Al suo fianco c'è anche un foro da 3,5 millimetri per l'uscita audio delle cuffie.

Realizzare un dispositivo elegante e compatto con 7 driver dinamici è stata indubbiamente una bella sfida per gli ingegneri e designer di Creative. Al contempo il subwoofer di dimensioni generose non ha certamente aiutato a definire una visione chiara del prodotto finale. Il risultato ottenuto però è sorprendentemente buono per entrambe le componenti di questa accoppiata.

Esperienza d’uso

Le porte disponibili sul retro della soundbar Creative SXFI CARRIER

Creative con la SXFI CARRIER ha voluto risolvere una delle principali difficoltà riscontrate nell'installazione dei sistemi audio con Dolby Atmos. Tipicamente per sfruttare questa tecnologia bisogna installare nella stanza diversi altoparlanti, tipicamente connessi con dei cavi. Certo, la resa complessiva di questa soluzione sarà sempre superiore a quella proposta da una soundbar, ma la semplicità d'uso è sicuramente disarmante per quanto riguarda la seconda opzione. Vi basterà collegare la soundbar ad un dispositivo compatibile, tramite le molteplici opzioni di connettività offerte e sarete pronti ad immergervi in un'esperienza sonora completamente diversa da un sistema audio proposto da un TV.

Se proprio volete ottimizzare al meglio il tutto eseguendo una procedura di calibrazione più avanzata, dovrete solamente collegare la soundbar alla pratica applicazione per smartphone realizzata da Creative. Ci teniamo a specificare che Dolby Atmos sarà disponibile esclusivamente tramite il collegamento HDMI, non per scelta di Creative, ma per le limitazioni tecniche delle altre opzioni di collegamento. Abbiamo apprezzato anche la stabilità del collegamento wireless con il subwoofer: nonostante i due componenti del sistema siano stati posizionati con qualche superficie d'interferenza in mezzo, la connessione non ha mai mostrato alcun segno di debolezza.

Terminata la rapida installazione dell'accoppiata soundbar e subwoofer, passiamo ora a parlare della qualità audio della Creative SXFI CARRIER. La prima cosa che noterete è un ampio livello d'immersione nelle molteplici tracce audio. Il posizionamento degli oggetti audio con Dolby Atmos non è dettagliato come con un sistema a più dispositivi accuratamente posizionati nella stanza, ma riesce comunque a distinguersi rispetto al classico audio multicanale. Complessivamente il bilanciamento tra alti, medi e bassi ci è sembrato molto buono. Il suono generato dal subwoofer è veramente potente (spesso lo abbiamo abbassato con il telecomando incluso), ma non distorce mai i toni bassi, pur trasmettendo qualche vibrazione sulla superficie sulla quale viene posizionato.

In alcune situazioni più complesse, come le scene d'azione, abbiamo notato come gli alti e i medi tendano un po' a confondersi tra di loro, anche se è successo veramente pochissime volte. La resa audio migliore si ottiene chiaramente con i contenuti multimediali che supportano Dolby Amtos. Qui l'esperienza audio è veramente notevole, nonostante il suono provenga da due soli dispositivi semplici da installare. Il suono generato è pulito e la potenza massima offerta è fin troppo eccessiva.

Creative SXFI CARRIER vista dall'alto

Dolby Atmos è supportato dalle console Microsoft, così che possiamo godere di questa qualità audio anche nei videogiochi. Sony invece dispone della propria tecnologia audio 3D, che funziona in maniera analoga a quella Dolby, ma al momento non è compatibile con le soundbar. Nei videogiochi la soundbar si distacca molto dai classici speaker del TV per avvicinarsi di più ad un'esperienza audio simile a quella provata con delle cuffie. Ovviamente avere quest'ultime posizionate direttamente sulle orecchie fa ancora la differenza, ma per chi preferisce non indossare un dispositivo audio, la soluzione proposta da Creative è veramente ottima.

Negli sparatutto sentiremo gli spari in lontananza provenire da una determinata direzione, mentre nei giochi di ruolo l'ampio mix dei suoni non verrà mischiato, ma si sentiranno distintamente attraverso i sette speaker presenti nella soundbar. Modificando un po' l'equalizzazione tramite le impostazioni audio del gioco per accentuare maggiormente i toni bassi, noterete un'ottima risposta dal subwoofer, che imiterà bene ogni colpo sparato ad esempio da un bel fucile a pompa.

Tramite la semplice pressione di un tasto possiamo selezionare cinque modalità d'uso. Quella assolutamente da provare è la SuperWide con la quale il suono ci avvolge da tutte le direzioni. Ci sono poi la modalità Movie, Music, Night e Neutral, ognuna con il proprio preset di equalizzazione da utilizzare a seconda delle preferenze personali. Parlando proprio di equalizzazione, dobbiamo fare un piccolo appunto sulla Creative SXFI CARRIER. Il produttore infatti non ha permesso all'utente un'elevata personalizzazione dell'audio, limitando l'equalizzazione alle modalità d'uso. Come accennato già in precedenza, l'ottimo lavoro svolto in collaborazione con Dolby sopprime un po' questa mancanza, in quanto l'audio risulta già ben bilanciato nelle modalità d'uso direttamente out-of-the-box.