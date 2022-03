Trek to Yomi, il provato di un atto d’amore verso il Giappone

Negli ultimi giorni abbiamo provato Trek To Yomi , gioco nato dallo sforzo di Leonard Menchiari (RIOT: Civil Unrest, The Eternal Castle) e Flying Wild Hogs (Hard Reset, serie Shadow Warrior): si tratta di un gioco d'azione tra Akira Kurosawa e Yasujirō Ozu che guarda alla tradizione giapponese in modo incredibilmente rigoroso, più di quanto ormai farebbero i giapponesi stessi.

Prendi un game designer italiano e fallo collaborare con uno studio di sviluppo polacco a un gioco ambientato nel Giappone feudale. Cosa potrebbe venirne fuori? La risposta è meno scontata di quello che sembra. Di solito operazioni del genere appaiono agli occhi degli occidentali come più orientali dei giochi orientali stessi, perché di fatto vanno a toccare tutte le corde giuste per comporre una melodia che sia il più esotica, ma riconoscibile possibile per il pubblico di riferimento.

Sistema di combattimento

Trek to Yomi gronda di suggestioni visive orientali

Il punto di partenza non può che essere un tempio. Un Hiroki adolescente, il protagonista, sta ricevendo dal suo maestro le ultime lezioni di per diventare un samurai, quando dei briganti attaccano il villaggio in cui vivono. Il maestro lascia l'allievo per andare a respingere la minaccia, ordinando a Hiroki di non seguirlo. La richiesta non viene accolta e il giovane decide di attraversare il villaggio in subbuglio per andare in soccorso suo e degli abitanti, dando così vita alla prima missione, che funge in buona parte anche da tutorial, sia per l'esplorazione, abbastanza lineare, sia per il combattimento, anch'esso non troppo complesso.

A questo punto occorre fare una piccola digressione: le immagini di Trek to Yomi possono ingannare e far sembrare il gioco in 2D. In realtà il mondo di gioco è completamente tridimensionale e nelle fasi esplorative è possibile muovere Hiroki in ogni direzione, nonostante le inquadrature siano fisse. Sono i combattimenti a essere in 2D, con un sistema che richiama vagamente alla mente Samurai Warrior: The Battles of Usagi Yojimbo, pur essendo ovviamente molto più ricco e dinamico.

Ogni volta che s'incontrano dei nemici, praticamente solo dei banditi nei due livelli che abbiamo avuto modo di testare, Hiroki estrae la spada e s'impegna in duelli all'ultimo sangue che si combattono su di una linea retta, a mo' di picchiaduro a incontri 2D.

Il sistema di combattimento è abbastanza semplice ed è basato su un miscuglio di parate, attacchi rapidi, attacchi potenti e, soprattutto, combo. Avanzando nel gioco e aiutando le vittime delle aggressioni dei banditi si ottengono anche delle armi da lancio, che in generale sono poco efficaci e si esauriscono molto velocemente. Comunque sia, nonostante la possibilità di eseguire varie combo, con altre che vengono sbloccate eliminando gli avversari, abbiamo trovato che la tattica più efficace per vincere, che ha funzionato praticamente sempre, è quella di eseguire delle parate all'ultimo momento, o parry che dir si voglia, quindi contrattaccare con un letale fendente rapido.

Alcuni momenti sono spettacolari

Naturalmente abbiamo provato anche le altre tecniche, combo comprese, ma a parte che con i nemici corazzati, abbastanza rari, e con i boss, non si sono rivelate poi così vitali (abbiamo giocato sia al livello di difficoltà medio che a quello più alto). La speranza è che i livelli avanzati della versione finale sfidino maggiormente da questo punto di vista, anche perché di combo se ne sbloccano tante ed è un peccato non sentire la necessità di utilizzarle.

In linea di massima le sensazioni trasmesse dai combattimenti sono in linea con lo stile di gioco stesso: uccidere un nemico con un colpo di spada ben portato dà una grande soddisfazione, così come sgominare più avversari che ci attaccano in gruppo usando degli attacchi veloci e precisi, che sembrano parte di una danza letale. Peccato che gli avversari non sembrano sfruttare mai veramente la superiorità numerica e tentando ad attaccare uno alla volta.