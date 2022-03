Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, trailer di lancio: disponibile da oggi

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è disponibile a partire da oggi nelle versioni PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Square Enix.

Accolto con voti positivi ma con alcune eccezioni, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin propone un'esperienza per molti versi simile a quella dei soulslike ma ambientata nell'universo di Final Fantasy, con un focus sulle origini narrative del franchise.

Peraltro su console è possibile scaricare una demo gratuita del gioco che consente di affrontare diverse missioni e poi di traferire i progressi nella versione completa, laddove si decida di procedere all'acquisto.

"In STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN scoprirai una versione alternativa di una storia classica di FINAL FANTASY, con un gameplay d'azione e di strategia ambientato in un mondo tipico dell'amata serie di videogiochi", recita il comunicato stampa.

"Segui Jack e i suoi alleati Ash, Jed, Neon e Sophia mentre aprono le porte del tempio di Caos e si addentrano in un mondo fantasy oscuro pieno di battaglie emozionanti per scoprire se sono davvero loro i Guerrieri della Luce predetti dalla profezia."