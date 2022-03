Roller Champions rinviato nuovamente da Ubisoft, periodo di uscita aggiornato

Roller Champions è stato nuovamente rinviato da Ubisoft: lo sportivo arcade per PC e console, che avrebbe dovuto fare il proprio debutto entro questo mese, uscirà nel corso della primavera.

Tempo fa abbiamo provato Roller Champions e l'esperienza ci è sembrata discretamente divertente e immediata, ma al contempo dotata di una struttura basilare e di meccaniche semplicistiche, prive dello spessore necessario per mantenere vivo l'interesse sul lungo periodo.

"Dopo aver valutato ogni possibilità, il team di sviluppo ha concluso di aver bisogno di un po' più di tempo per consegnarvi il gioco di successo che meritate", si legge nel messaggio di Ubisoft. "Crediamo sia la decisione migliore per rendere onore al vostro entusiasmo per Roller Champions e alla scena competitiva nata attorno alla beta."

"Stiamo lavorando duramente per essere degni della vostra fiducia che riponete in Roller Champions, man mano che il gioco si avvicina al lancio. Sappiamo che molti di voi hanno seguito lo sviluppo per un po' e hanno mostrato apprezzamento e supporto."

"Volevamo dunque essere sicuri che proprio voi poteste avere questa notizia per primi: Roller Champions farà il proprio debutto entro la fine di questa primavera."