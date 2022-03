Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, demo disponibile su PS5 e PS4 e trailer

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha una nuova demo disponibile su PS5 e PS4, annunciata in occasione dello State of Play in scena questa sera, 9 marzo 2022, insieme a un breve trailer e la conferma della data d'uscita ormai prossima.

Vengono dunque confermate le voci di corridoio che volevano una nuova versione di prova di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin in arrivo in concomitanza con l'evento Sony PlayStation, visto che la terza demo era stata scoperta con file posti su PlayStation Store prima del tempo.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin mischia elementi dallo stile molto action a caratteristiche che rimandano alla serie classica di Final Fantasy, ma tutto con un taglio che alterna elementi quasi trash ad altri particolarmente epici e spettacolari. Alcune caratteristiche del gioco sono visibili anche nel nuovo trailer mostrato questa sera e visibile qui sopra.

Per il resto, abbiamo visto anche i requisiti PC ufficiali del gioco Square Enix, che farà il proprio debutto su PC e console il 18 marzo 2022, dunque fra pochi giorni ormai.