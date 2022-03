Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, requisiti PC ufficiali

Square Enix ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per la versione PC di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, che sarà disponibile a partire dal 18 marzo, in concomitanza con le edizioni console.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, requisiti minimi



Processore: Intel Core i7 6700, AMD Ryzen 5 1400

Scheda video: NVIDIA GTX 1060, AMD RX 470

Memoria: 8 GB di RAM

Storage: 80 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, requisiti raccomandati



Processore: Intel Core i7 8700, AMD Ryzen 5 1600

Scheda video: NVIDIA GTX 1660 Super, AMD RX 5700 XT

Memoria: 16 GB di RAM

Storage: 80 GB di spazio richiesto

Sistema operativo: Windows 10 64 bit

Mostrato con tanto gameplay durante l'evento Play! Play! Play!, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin punterà a offrire sequenze action altamente spettacolari, ma richiederà un hardware adeguato a supportarle.

Sorprende in particolare la voce relativa al processore, che dovrà essere come minimo un i7, sebbene molto probabilmente anche CPU di categoria inferiore dovrebbero riucire a far girare il gioco.

Come stanno davvero le cose? Lo scopriremo nel giro di pochi giorni visto che, come detto, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin farà il proprio debutto su PC e console il 18 marzo.