Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin: tanto gameplay dal video del Play! Play! Play!

Come ampiamente preannunciato, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è stato uno dei titoli mostrati in un nuovo ciclo di video della serie Play! Play! Play! di Sony. Potete quindi vedere il gioco in azione, in versione PS5, nel filmato che trovate in testa alla notizia.

Si tratta di una ventina di minuti di gameplay, commentati da alcuni ospiti giapponesi. Vengono mostrati dei momenti di gioco in presa diretta, quindi niente montaggi spettacolari di sequenze in computer grafica, ma proprio gameplay puro. Difficile parlare di anticipazioni, un po' perché è in giapponese e un po' perché si vedono soprattutto combattimenti, compreso un grosso boss decisamente cattivo, occupa la metà del video.

Ucciso il boss, il Play! Play! Play! passa a mostrare brevemente Horizon Forbidden West, un'altra delle uscite di pregio di questo periodo per console PlayStation. Comunque è sicuramente il titolo di Square Enix il piatto forte, visto che quello di Guerrilla è ormai sul mercato da giorni ed è stato sviscerato in lungo e in largo un po' da chiunque.

Per il resto vi ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin uscirà il 18 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X e S. È sviluppato da Team Ninja per Square Enix.