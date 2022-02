Elden Ring: le performance della versione PC sono pessime, per Digital Foundry

Le performance della versione PC di Elden Ring sono davvero pessime, stando a quanto rilevato dagli specialisti di Digital Foundry, che hanno bocciato il lavoro fatto da FromSoftware su questa piattaforma, decisamente maltrattata dalla casa giapponese.

Di base il video conferma tutti i problemi già sottolineati dalle recensioni negative piovute su Steam. Quindi abbiamo uno stuttering intollerabile nelle aree aperte, con dei crolli vistosi del framerate in situazioni in cui servirebbe una fluidità maggiore (combattimenti contro i boss in primis).

Lo stuttering è praticamente presente ogni volta che viene caricata una nuova risorsa, a partire da quelle legate alle mosse del personaggio principale, fatto abbastanza intollerabile, soprattutto perché capita anche su sistemi dotati di molta memoria grafica (ad esempio quelli con GeForce 3070 o 3080). C'è da dire che Digital Foundry ha provato il gioco anche abbassando i dettagli al minimo e mettendo come risoluzione 720p, ma non c'è stato niente da fare: lo stuttering c'era ancora, segno che il problema va al di là delle singole impostazioni grafiche. Insomma, ci troviamo di fronte a un lavoro mal fatto, probabilmente per la scarsa esperienza dei giapponesi con l'ottimizzazione su PC.

Altro problema è il framerate bloccato a 60fps, scelta particolarmente odiata dai giocatori PC, comunque il minore dei mali rispetto al resto. Purtroppo nemmeno un successo sicuro come Elden Ring è stato salvato da un lancio problematico.