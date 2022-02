Horizon Forbidden West: il 49% delle copie vendute in UK è stato digitale

Nel Regno Unito, Horizon Forbidden West ha venduto più di FIFA 22 e Total War: Warhammer III in digitale, nella settimana di lancio, stando ai dati rilevati da GSD, che mostrano anche un altro dettaglio interessante: il 49% delle copie vendute dall'ultimo titolo di Guerrilla Games è stato proprio in digitale, quindi acquistato sul PlayStation Store.

Si tratta di un dato interessante, perché è più del doppio di quanto fece Horizon Zero Dawn a marzo 2017. Come già riportato, il 67% delle copie vendute è stato per PS5, il restante per PS4. Da notare che proprio il primo capitolo della serie è tornato nella top 10, in settima posizione, con il lancio di Horizon Forbidden West.

In seconda posizione della classifica settimanale troviamo FIFA 22, mentre in terza Total War: Warhammer III. Quest'ultimo ha venduto leggermente di meno rispetto al secondo capitolo, uscito a settembre 2017.

Questa la classifica completa: