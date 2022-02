Horizon Forbidden West: il 67% delle copie digitali vendute in UK è per PS5, nonostante il prezzo

Stando agli ultimi dati pubblicati da GSD, il 50% delle copie vendute di Horizon Forbidden West nel Regno Unito nella settimana di debutto sono state acquistate dal PlayStation Store. Un dato che dimostra quanto ormai il mercato digitale stia prendendo sempre più piede. Ancor più interessante, però, il fatto che il 67% delle copie digitali vendute sono per PS5. Come sappiamo infatti le differenze tra la versione PS5 e PS4 praticamente inesistente, dato che l'upgrade next-gen è gratis, tuttavia la prima costa 10 euro in più.

Il dato segnalato da GSD in realtà è estremamente simile a quello di GfK relativo al mercato reatil. Come riportato in precedenza infatti, il 68% delle copie fisiche di Horizon Forbidden West vendute in UK sono per PS5.

Horizon Forbidden West, un'immagine promozionale

In realtà non c'è da stupirsi più di tanto per entrambi i risultati. Nonostante la versione PS4 della nuova opera Guerrilla Games sia la più conveniente sotto praticamente tutti i punti di vista, questo dettaglio non è stato spiegato in maniera molto chiara da Sony. Ricorderete sicuramente le polemiche per le due Standard Edition su PlayStation Store identiche nei contenuti ma differenti nel prezzo. O di come Sony ha provato a fare chiarezza, generando in realtà ancora più confusione.

Insomma, stando ai dati di GfK e GSD, molti utenti, perlomeno nel Regno Unito, hanno deciso di acquistare volontariamente o inconsciamente (propendiamo più per il secondo caso) la versione PS5 di Horizon Forbidden West, ovvero quella più costosa, nonostante non offra contenuti extra rispetto a quella PS4 e l'upgrade next-gen gratuito.

