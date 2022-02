Horizon Forbidden West sul PlayStation Store ha due prezzi e non si capisce perché

Attualmente, cercando Horizon Forbidden West sul PlayStation Store si scopre una cosa strana: il gioco ha due prezzi. No, non parliamo di due versioni differenti del gioco, ma proprio dello stesso, almeno stando alla descrizione e all'indicazione della compatibilità.

Horizon Forbidden West su PS Store ha due prezzi, chissà come mai

Sia l'Horizon Forbidden West da 79,99€, sia quello da 69,99€ vengono dati come compatibili per PS4 e PS5. In entrambi i casi si parla di edizione standard. Le uniche differenze sono nelle caratteristiche: la versione meno costosa indica che è migliorata per PS4 Pro e che supporta la vibrazione del Dualshock 4, l'altra no.

In linea teorica la versione da 79,99€ dovrebbe essere semplicemente quella PS5, ma a quanto pare Sony ha deciso di includere anche PS4, evidentemente per evitare equivoci in fase di acquisto... ma non la confusione. Di fatto chi compra una delle due versioni, si porta a casa entrambe. A questo punto, però, non era più sensato accorpare il tutto in un'unica offerta almeno per questa volta? Ovviamente quella dal prezzo minore?

Il doppio prezzo nasce dalle polemiche che hanno accompagnato l'annuncio della versione PS4 con pagamento extra di 10€ per aggiornare a quella PS5. Sony ha poi fatto un passo indietro, stabilendo che chi acquisterà la versione PS4 avrà diritto gratuitamente a quella PS5, ma non avendo un sistema come lo smart delivery di Xbox, è evidentemente stata costretta a mantenere il doppio prezzo, pur essendo in entrambi i casi comprese tutte le piattaforme.

Certo, a parte che per errore, non si capisce perché qualcuno a questo punto dovrebbe spendere 79,99€ per il gioco, visto che con 69,99€ si ottengono esattamente gli stessi contenuti. Discorso diverso per la versione Digital Deluxe, da 89,99€, sempre valida per entrambe le piattaforme, ma con contenuti extra.