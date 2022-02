Itch.io prende una posizione durissima contro gli NFT: sono una truffa e sfruttano gli autori

Itch.io, negozio digitale che funge da piattaforma e vetrina per i titoli indipendenti, ha preso una posizione durissima contro gli NFT, definendoli una truffa che sfrutta gli autori e va a vantaggio di pochi. A quanto pare non vedremo mai gli i token non-fungibili in vendita dalle loro parti.

"Gli NFT sono una truffa. Se credete che servano ad altro oltre a sfruttare gli autori, fare truffe finanziarie e distruggere il pianeta, vi chiediamo di rivalutare le vostre scelte di vita. Pace."

Ma non finisce qui, perché i gestori di itch.io si sono scagliati anche contro le compagnie che stanno avallando gli NFT, tipo Ubisoft, tanto per fare un nome molto noto che ha già la sua piattaforma dedicata chiamata Quartz: "Inoltre si fottano le compagnie che affermano di supportare gli autori e supportano anche gli NFT. Hanno a cuore i loro profitti sopra qualsiasi altra cosa. Soprattutto dato quanto è facile avere informazioni sui problemi degli NFT."

Gli NFT sono uno degli argomenti caldi dell'industria dei videogiochi. Molti li vedono come il futuro del settore, ma non sanno spiegare bene perché. Recentemente è emerso che l'80% degli NFT venduti su OpenSea, il più grande negozio digitale dedicato a questo nuovo commercio, erano falsi o truffe. Non poco, considerando che stiamo ancora gli inizi.