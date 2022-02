NFT: l'80% dei token creati gratuitamente sono una truffa, svela il più grande marketplace al mondo

OpenSea, il più grande marketplace di NFT al mondo, ha svelato che l'80% dei token creati sulla piattaforma con uno strumento gratuito è una truffa. L'informazione è stata condivisa su Twitter.

OpenSea, dovete sapere, dispone di uno strumento per il "minting" gratuito di NFT. Si tratta di una funzione nata per aiutare i creativi, ma è stata ovviamente mal utilizzata e la piattaforma ha quindi deciso di limitare a 50 gli oggetti creabili gratuitamente. Il pubblico si è lamentato e, tramite Twitter, OpenSea si è scusato, spiegando la motivazione dietro la scelta.

"Oltre l'80% degli oggetti creati con questo strumento erano un plagio, collezioni false o spam." OpenSeas spiega di non aver "preso la decisione alla leggera" e ha messo in atto il cambiamento tenendo in conto "il feedback dell'intera community", ma ammette che avrebbe potuto "svelare la cosa prima di metterla in atto". Inoltre, OpenSea afferma di star lavorando a nuovi modi per impedire le truffe NFT.

Si tratta di una situazione complessa e quanto accaduto non aiuta certo a mettere in buona luce gli NFT e tutto il mercato che sta nascendo attorno ad essi. Il mercato videoludico sta puntando in tale direzione, tra le critiche dei giocatori e dei giornalisti internazionali, come Jason Schreier.