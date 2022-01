Ubisoft: Jason Schreier commenta gli NFT e Hyper Scape, "una compagnia bizzarra"

Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria, ha detto la propria su Ubisoft e sulle recenti scelte della compagnia, precisamente riguardo agli NFT e Hyper Scape, affermando che la società francese è proprio "una bizzarra compagnia".

Precisamente, Schreier ha scritto tramite Twitter le seguenti parole: "Ubisoft è una compagnia veramente bizzarra. All'intero della stessa settimana durante la quale hanno messo fine a Hyper Scape, il loro tentativo fallito di inseguimento di un nuovo trend rumoroso, difendono i propri piani di vendita degli NFT."

Schreier sottintende quindi che gli NFT, dal suo punto di vista, sono solo un nuovo trend che fa molto rumore ma che non ha senso inseguire. Gli NFT sono spesso criticati online dai videogiocatori. Anche gli sviluppatori di videogiochi non sono grandi fan di questa "novità", ma molte compagnie videoludiche (e relativi investitori) vedono in essi un modo per guadagnare denaro e sono quindi interessate a inseguire il trend.

Inseguire un trend non è però sinonimo di qualità e Hyper Scape lo ha dimostrato. Il battle royale non è mai riuscito a guadagnare ritmo e il consenso del pubblico non è mai stato elevato. Infine, Ubisoft non ha avuto altra scelta se non bloccarne il supporto. Schreier sottintende che il destino degli NFT di Ubisoft non sarà diverso, probabilmente. Voi cosa ne pensate?