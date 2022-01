Hyper Scape: Ubisoft ha deciso di chiudere i server, è un fallimento clamoroso

Ubisoft ha deciso di staccare la spina ad Hyper Scape, chiudendo definitivamente i server di gioco. Si tratta del fallimento clamoroso di un battle royale che non è mai riuscito a ingranare, dimostrando che non basta lanciarsi in un genere di successo per trovare riscontri.

Il supporto di Hyper Scape terminerà il 28 aprile 2022, quindi tra circa tre mesi. In realtà era già da tempo che si parlava di un'imminente chiusura, visto che l'ultimo aggiornamento del gioco risaliva al 7 aprile 2021. Da allora era calato il silenzio assoluto, fino all'arrivo della ferale notizia. Leggiamo il messaggio con cui Ubisoft ha dato l'annuncio:

Sfidanti,

abbiamo preso la difficile decisione di porre fine allo sviluppo di Hyper Scape e di terminare il supporto al gioco a partire dal 28 aprile. Abbiamo voluto creare un'esperienza sparatutto frenetica, con scontri verticali e ravvicinati e siamo estremamente grati alla community per aver partecipato alla nostra avventura. Trarremo tutti gli insegnamenti possibili da questo gioco nei nostri prossimi prodotti.

Vogliamo porgere un sentito ringraziamento alla community di Hyper Scape per la passione e la dedizione che avete riservato al mondo di Neo Arcadia nel gioco e al di fuori di esso. Avremo sempre a cuore il vostro apprezzamento per il gioco che abbiamo creato.

Con affetto, Hyper Scape

Lanciato a fine 2020, Hyper Scape non è mai entrato nel cuore dei giocatori, che dopo l'entusiasmo iniziale hanno iniziato a disertarlo. In effetti immaginiamo che molti avessero dimenticato anche della sua esistenza. Chissà in quanti ancora ci giocavano.