Call of Duty è la chiave per portare Xbox Game Pass su PlayStation?

Call of Duty potrebbbe essere la chiave per portare Xbox Game Pass su PlayStation. Microsoft ha dichiarato che onorerà gli impegni presi da Activision nei confronti di Sony, ma dopo il 2023 la situazione potrebbe cambiare e si aprirebbero diversi possibili scenari per quello che rimane uno dei giochi più venduti di sempre.

Breve recap: Activision Blizzard è entrata a far parte degli Xbox Game Studios, nell'ambito di un'operazione da quasi 70 miliardi di dollari che verrà finalizzata nei prossimi mesi, e giustamente gli utenti PlayStation si sono preoccupati del fatto che Call of Duty potrebbe diventare un'esclusiva Xbox.

Call of Duty: Vanguard, un artwork ufficiale

Per placare gli animi Phil Spencer in persona ha confermato che Call of Duty rimarrà disponibile anche su PlayStation, sebbene secondo alcune voci l'accordo in essere fra Activision e Sony vedrebbe il franchise su PS5 e PS4 almeno fino al 2023. Si tratterebbe insomma di due nuovi episodi e del chiacchierato Warzone 2.

Cosa succederà dopo? Qui comincia la parte interessante del discorso, perché le possibilità sono molteplici. Da un lato c'è la possibile intenzione, del tutto legittima, di far fruttare l'ingente investimento dell'acquisizione per rendere il brand esclusivo e imporre dunque ai milioni di fan di Call of Duty di sottoscrivere un abbonamento a Xbox Game Pass per poter continuare a giocarci.

Dall'altro c'è l'inevitabile attrazione nei confronti degli incassi che la serie Activision produce ogni anno e continuerebbe a produrre, generando profitti per Microsoft che a quel punto si comporterebbe come un qualsiasi publisher multipiattaforma, quantomeno dal punto di vista di determinate produzioni. Nulla di inedito: sono anni che già succede con quel blockbuster che risponde al nome di Minecraft.

Esiste però una terza opzione che si pone un po' come un mix delle due ipotesi finora rappresentate: Call of Duty potrebbe rimanere disponibile su PlayStation a patto che Sony accetti di portare Xbox Game Pass sulla sua piattaforma. Il veto finora è stato soltanto ideologico, a pensarci: per l'arrivo di EA Play non ci sono stati problemi e lo stesso accadrà probabilmente con Ubisoft+.

Call of Duty: Modern Warfare, un artwork ufficiale

Sappiamo del resto che Phil Spencer vorrebbe portare Xbox Game Pass su PlayStation e Nintendo Switch, e che in generale l'obiettivo della divisione gaming di Microsoft è quello di puntare sui servizi più che sull'hardware, mettendoli a disposizione sul maggior numero di piattaforme possibile.

Alla fine dei conti l'unica possibile controindicazione rispetto all'approdo di Game Pass sulle console Sony sarebbe tutta a carico di Xbox, perché è chiaro che a quel punto possedere la console della casa di Redmond diventerebbe quasi superfluo e si andrebbe a rendere PS5 la piattaforma definitiva, con a catalogo sia le straordinarie esclusive Sony che quelle Microsoft e i vari giochi third party.

Voi come pensate che andranno le cose? Call of Duty resterà su PlayStation senza condizioni? Oppure Microsoft la renderà davvero un'esclusiva Xbox a termine degli accordi attuali? Parliamone.

Parliamone è una rubrica d'opinione quotidiana che propone uno spunto di discussione attorno alla notizia del giorno, un piccolo editoriale scritto da un membro della redazione ma che non è necessariamente rappresentativo della linea editoriale di Multiplayer.it.