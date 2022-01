Mortal Kombat 12 svelato accidentalmente da uno degli sviluppatori?

Jonathan Andersen, uno dei producer di Netherrealm Studios, avrebbe svelato accidentalmente l'esistenza di Mortal Kombat 12. Come? Ha pubblicato su Twitter una foto che contiene una traccia del gioco, poi cancellata repentinamente. Ovviamente qualcuno l'aveva già salvata per scandagliarla. Vediamola.

Foto che svela Mortal Kombat 12

Apparentemente sembra solo una foto celebrativa, ma nel monitor di destra, visibile nella parte alta dello scatto, si può leggere il nome di un file che non lascia adito a molti dubbi: "MK12_Mast..." È scritto molto in piccolo, ma è ben visibile zoomando un po' l'immagine.

Ora, che Netherrealm realizzasse Mortal Kombat 12 era abbastanza scontato, visto il successo della serie, rinnovato con l'undicesimo episodio e con il recente film. Comunque sia ora abbiamo al quasi certezza che qualcosa si stia muovendo dietro le quinte.

C'è anche da dire che secondo molti questa involontaria fuga di notizie non avrebbe niente di involontario ma, anzi, sarebbe stata meditata. In effetti la foto è un po' strana e va anche notato che, oltre al nome del file, sullo schermo di destra è leggibile la frazione di un'email in cui si parla di un video riservato. Chissà di quale gioco.

Comunque sia, non prendiamo la notizia come un annuncio. Quello, nel caso, arriverà dai canali ufficiali confermando così l'esistenza del gioco.