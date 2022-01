Hot Wheels Unleashed: data d'uscita ufficiale dell'espansione Monster Trucks

Il produttore Mattel e lo studio di sviluppo Milestone hanno annunciato la data d'uscita ufficiale dell'espansione Monster Trucks di Hot Wheels Unleashed: il 21 aprile 2022. Per festeggiare è stato pubblicato anche un nuovo video:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

L'espansione Monster Trucks porta le gare in una dimensione letteralmente XL con cinque nuovi veicoli, un modulo Track Builder a tema, elementi di personalizzazione per il Basement e il profilo del giocatore, insieme ad un nuovo ambiente in cui i giocatori possono gareggiare e costruire piste fantastiche: lo Stop Motion Studio. Questo nuovissimo ambiente è uno studio di shooting con quattro diorami dove scatenare il potere di quei mostri a 4 ruote: la giungla, la cava, il deserto e la montagna di ghiaccio.

L'espansione Monster Trucks è inclusa nel Pass HOT WHEELS Vol. 2 o acquistabile separatamente dal 21 aprile 2022. Insieme all'espansione Monster Trucks, il Pass HOT WHEELS Vol. 2 include anche 9 veicoli, 3 pacchetti di personalizzazione a tema e 3 moduli Track Builder e può essere acquistato dal 17 febbraio 2022. Il pass HOT WHEELS Vol. 2 è incluso anche in Hot Wheels Unleashed Ultimate Stunt Edition, disponibile solo negli store digitali, insieme all'HOT WHEELS Pass Vol. 1.