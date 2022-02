Age of Empires 2: Definitive Edition, update aggiunge campagne ed eventi in cooperativa

Age of Empires 2: Definitive Edition, la versione riveduta e corretta del classico originale, ha ricevuto un nuovo aggiornamento molto interessante con l'update 58259, il quale aggiunge campagne ed eventi in modalità multiplayer cooperativa.

Si tratta di elementi inediti rispetto all'originale, che consentono di affrontare il gioco in multiplayer cooperativo attraverso nuove missioni e situazioni. C'è un evento online attualmente in corso fino al 14 febbraio 2022, che offre varie sfide e consente di raggiungere delle ricompense interessanti, se si completano gli obiettivi entro i limiti di tempo imposti.



Si tratta, in particolare, di cinque obiettivi da raggiungere, puntando su uno al giorno, non necessariamente in giorni consecutivi, purché però vengano completati entro il 14 febbraio. Le ricompense variano di giorno in giorno e comprendono anche codici cheat per modificare alcuni parametri del gioco, icone per il profilo, decorazioni esclusive e altro.

Inoltre, l'update introduce le campagne di Alaric e di Saladino in modalità multiplayer cooperativa, ovvero un totale di 6 campagne e 5 battaglie storiche da poter affrontare in questa modalità di gioco all'interno di Age of Empires 2: Definitive Edition. Oltre alle nuove aggiunte in termini di contenuti, l'update si occupa anche di correggere e migliorare vari aspetti tecnici del gioco.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla recensione di Age of Empires 2: Definitive Edition, ricordando che è ovviamente disponibile dallo scorso ottobre anche il nuovo Age of Empires 4.