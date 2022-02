Silent Hill 2 Enhanced Edition: un video per la mod che rimasterizza il gioco Konami

Silent Hill 2 Enhanced Edition è un interessante progetto di mod che punta a rimasterizzare il gioco originale di Konami, o quantomeno renderlo più piacevole per quanto riguarda la grafica, incrementandone la risoluzione e applicando vari miglioramenti, come dimostra il video di presentazione riportato qui sopra.

La mod in questione è attualmente in fase di lavorazione e non ha una versione definitiva, tuttavia applica già una serie di miglioramenti alla base del gioco, di cui possiamo vedere alcuni risultati nel video. Silent Hill 2 Enhanced Edition avrà presto un sistema wizard per consentire un'installazione più semplice, mentre nel prossimo futuro sono previsti aggiustamenti anche dal punto di vista dell'audio.

Il video si riferisce, in particolare, allo stato attuale dello sviluppo della mod e agli obiettivi raggiunti finora. È possibile vedere alcune scene di gameplay dal gioco con la mod applicata, inoltre vengono comunicati gli ambiti in cui gli sviluppatori si stanno concentrando attualmente, ovvero in particolare l'ottimizzazione per incrementare la stabilità sfruttando diversi core della CPU o su core singolo, senza però incappare in un sovraccarico di lavoro sul processore.

Potete trovare tutte le informazioni sul progetto in questione nella pagina internet ufficiale di Silent Hill 2 Enhanced Edition, da dove è possibile anche procedere con il download della versione non definitiva della mod, in attesa dei prossimi aggiornamenti in arrivo.