PlayStation Plus: sconto del 50% sull'abbonamento per PS4 e PS5, ecco prezzo e link

Sony PlayStation offre uno sconto del 50% sull'abbonamento PS Plus per PS4 e PS5. L'offerta è attiva sul PlayStation Store, per il taglio da tre mesi, che può quindi essere acquistato a 12.49€ invece di 24.99€. La promozione è valida fino al 13 febbraio 2022.

Potete trovare la promozione su PlayStation Store a questo indirizzo. L'offerta è valida solo per chi non è ancora abbonato. Se siete già iscritti a PS Plus, non potete fare l'acquisto.

Il logo di PlayStation Plus

PlayStation Plus offre una serie di vantaggi, come la possibilità di giocare online in multigiocatore, l'accesso a giochi gratuiti ogni mese, sconti esclusivi, pacchetti di contenuti aggiuntivi esclusivi e gratuiti, 100 GB di archiviazione cloud per i dati di gioco e, su PS5, l'accesso alla PlayStation Collection e alle funzioni di Game Help (se presenti nel gioco, devono essere implementate dagli sviluppatori).

L'offerta odierna è ottima per chi è interessato a usare per pochi mesi l'abbonamento, magari per giocare online con gli amici a giochi in uscita come Dying Light 2 o Elden Ring, senza però dover investire denaro per un intero anno di abbonamento.

Vi ricordiamo che i giochi gratis PS Plus di questo mese sono EA Sports UFC 4 per PS4, Planet Coaster: Console Edition per PS5 e Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina: Un'avventura unica in Wonderlands per PS4.