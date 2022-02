Dying Light 2 Stay Human su Xbox Series S va a 30FPS a causa della GPU, stando a Techland

Molti stanno chiedendo a Techland perché la versione Xbox Series S di Dying Light 2 Stay Human vada soltanto a 30FPS. A rispondere è stato Tymon Smektala, il lead designer del gioco, su Twitter, dove ha spiegato che il problema fondamentale è la GPU, evidentemente troppo poco potente per puntare ai 60fps.

Smektala, cui va tutta la nostra simpatia per l'immagine di Moon Patrol nell'header del profilo, ha spiegato che "Per prima cosa stiamo sistemando i problemi della modalità cooperativa, perché l'alto numero di giocatori ha mandato in crash i server (immaginiamo che "sewers sia un errore di battitura ndr) di Sony/Microsoft/Epic. La motion sickness sarà risolta con la prossima patch. FOV + motion blur saranno presi in considerazione per quella successiva. Guarderemo anche ai 30fps su Series S, ma la GPU della console è un impedimento."

Lo sviluppatore non ha spiegato con precisione quale sia il problema, ma non è difficile comprenderlo: la GPU non è potente come quella di Xbox Series X o PS5, quindi ottimizzare verso i 60fps diventa un grosso problema, a meno di non sacrificare molti dettagli grafici.