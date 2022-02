Xbox Game Pass, febbraio 2022: la prima ondata di giochi del mese per gli abbonati

Dopo un ricco gennaio, si prosegue con gli aggiornamenti nel catalogo di Xbox Game Pass a febbraio 2022 con una prima ondata forse meno roboante rispetto alle precedenti ma comunque ricca di titoli interessanti, tornando a guardare soprattutto all'ambito indie. Mentre ancora non si è posata la polvere sollevata dall'annuncio sull'acquisizione-bomba di Activision Blizzard, comunque ancora da finalizzare e ancora non proprio scontata, la compagnia prosegue sulla sua strada e propone per il mese di febbraio una nuova ondata di giochi in queste prime due settimane, con un'altra che seguirà, come da tradizione, nella seconda metà del mese. In questo caso abbiamo a che fare con 10 giochi aggiunti al catalogo, la maggior parte dei quali sono indie di notevole interesse, in grado di offrire una grande varietà di esperienze di gioco e atmosfere possibili. Andiamo dunque a vedere cosa aspetta gli abbonati in questo inizio di febbraio 2022 in catalogo o in arrivo nei prossimi giorni.

Contrast - Xbox e Cloud, 3 febbraio Contrast, un'immagine del particolare gioco di Compulsion Con Compulsion Games entrata a far parte da tempo della scuderia di Xbox Game Studios, era in effetti strano non vedere ancora il suo gioco precedente a We Happy Few all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, che in teoria dovrebbe contenere tutti i titoli appartenenti ai team first party Microsoft. Ovviamente, questo al netto di eventuali accordi precedenti con altri publisher: in ogni caso, la questione è stata corretta all'inizio di febbraio 2022 con l'introduzione di Contrast all'interno dei giochi scaricabili e giocabili direttamente dagli abbonati al Game Pass, su Xbox e cloud. Caratterizzato da atmosfere noir, tra Belle Epoque e Art Nouveau, Contrast è un puzzle game che si gioca tutto sul contrasto tra luce e ombra, con gli enigmi impostati su questo rapporto reciproco tra opposti che, peraltro, introducono uno strano misto fra 3D e 2D da sfruttare all'interno del gameplay.

Dreamscaper - Xbox, Cloud e PC, 3 febbraio Una delle malinconiche ambientazioni di Dreamscaper Non poteva mancare certo un roguelike in questa mandata di giochi Game Pass che guarda molto all'ambito indie, e infatti ecco il primo esempio di questo gettonatissimo genere con Dreamscaper, un action con elementi roguelike che propone un particolare loop di gioco basato sul ciclo sogno/veglia. Di notte, possiamo immergerci nel subconscio, affrontando gli incubi in uno strano mondo in continuo mutamento, da esplorare alla ricerca di tesori e sfide uniche. Di giorno, possiamo esplorare la città di Redhaven, instaurare relazioni e sbloccare potenziamenti permanenti così da prepararci al meglio ad affrontare il sogno successivo, durante la fase di sonno all'interno del mondo fantastico costruito dalla psiche. C'è una certa cura nella rappresentazione di alcuni elementi del subconscio, con i boss collegati a sentimenti forti o negativi, che si collegano in qualche modo alla storia della protagonista Cassidy, la quale si svela durante le fasi di veglia diurna.

Telling Lies - Xbox, Cloud, e PC, 3 febbraio Telling Lies, uno screenshot di un video live action Dopo l'ottima esperienza di Her Story, Sam Barlow prosegue con il particolare approccio al design di videogiochi con Telling Lies, che parte dall'esperienza maturata sul titolo precedente per proporre un altro thriller investigativo, ancora una volta incentrato sulla necessità di ricomporre delle storie partendo da dei frammenti di video, girati dal vivo con attori reali che raccontano diversi aneddoti e situazioni di cui sono stati testimoni. Telling Lies è a tutti gli effetti un'evoluzione diretta di Her Story, riprendendone stile e idee ed elaborandole in maniera più profonda ed equilibrata, pur perdendo ovviamente l'impatto innovativo che aveva caratterizzato la prima opera. Posti di fronte a un computer anonimo pieno di video rubati alla Sicurezza Nazionale, ci troviamo a visionare i materiali e cercare di ricostruire al meglio le storie dei personaggi, svelandone misteri, contraddizioni e verità nascoste.

Besiege - Xbox, Cloud e PC, 10 febbraio Besiege, una scena del gioco con una catapulta Tra i lanci al day one direttamente all'interno di Xbox Game Pass, questo febbraio 2022 ci riserva Besiege, o almeno la "Console Edition" del gioco, che effettivamente si presenta inedita, pubblicata attraverso l'iniziativa ID@Xbox. Besiege è una particolare simulazione di assedio, per così dire, che ci consente di provare la tipica pratica di guerra medievale costruendo vari mezzi, veicoli e strumentazioni apposite da scatenare contro vari castelli, andando incontro anche a diverse variazioni sul tema con applicazione di fisica a diversi livelli. Abbiamo dunque a che fare con complessi strumenti di costruzione che consentono di creare veicoli, armi e mezzi di vario tipo, dotarli di armi di distruzione e corazze e quindi sperimentarli contro le mura di qualche castello, oppure contro eserciti e ostacoli vari in reinterpretazioni piuttosto variopinte delle battaglie medievali.

CrossfireX – Xbox, 10 febbraio CrossfireX Uno dei giochi più grossi di questo febbraio 2022 su Xbox Game Pass, CrossfireX è un po' una bestia strana, trattandosi a tutti gli effetti dell'evoluzione dello sparatutto in prima persona multiplayer più giocato in tutto il mondo ma rimanendo piuttosto sconosciuto dalle nostre parti. In ogni caso, con il suo arrivo su console Xbox il brand vuole attraversare una sorta di rilancio, e oltre all'ottimo multiplayer che consente di giocare gratuitamente come free-to-play, il team Smilegate ha deciso di stupire e accordarsi con Remedy per la creazione di una Campagna single player. La prima parte di questa interessante componente realizzata dagli autori di Control e Alan Wake, che sarà ovviamente più ricca di narrazione, andrà in scena anche direttamente all'interno di Xbox Game Pass, sebbene per la storia completa sia necessario comunque procedere all'acquisto della modalità single player di CrossfireX.

Edge of Eternity - Xbox, PC e Cloud, 10 febbraio Edge of Eternity richiama diversi stilemi classici del JRPG Gli amanti dei JRPG classicheggianti non hanno molta scelta nel catalogo di Xbox Game Pass, pertanto l'arrivo di Edge of Eternity rappresenta un evento interessante per diversi utenti, con il gioco che ricade pienamente nell'accezione più canonica del genere. Sviluppato da veri e propri amanti del genere, come dimostra la scelta del nome in Midgar Studio, si tratta di un progetto costruito con passione e partito da un crowdfunding, passato poi al publisher Dear Villagers. È volutamente un omaggio ai JRPG classici e anche per questo motivo risulta piuttosto ricco di cliché e rimandi al canone più classico del genere, cosa che da una parte può rappresentare un elemento di debolezza ma che dall'altra può piacere ai grandi appassionati in cerca di qualcosa che guarda un po' al passato degli RPG nipponici. Con combattimenti a turni che seguono la tradizione dell'active time battle, Edge of Eternity ci porta in un'epopea che mischia elementi fantascientifici ad altri fantasy vicini alla tradizione giapponese.

Skul: The Hero Slayer - Xbox, PC e Cloud, 10 febbraio Skul: The Hero Slayer, uno screenshot del gioco Sempre in tema di rogue-lite, presenza praticamente fissa su Xbox Game Pass data la diffusione incredibile del genere in ambito indie, ecco anche Skul: The Hero Slayer, che applica le caratteristiche del genere ibrido a un action platform in 2D di vecchio stampo, caratterizzato da uno stile molto interessante. Protagonista del gioco è un piccolo scheletro, rimasto praticamente come unica speranza del regno dei demoni nei confronti dello strapotere degli umani che hanno conquistato anche l'ultima fortezza. Il bizzarro ribaltamento della prospettiva tra buoni e cattivi mette ovviamente in luce lo spirito piuttosto scanzonato di questo gioco, che tuttavia si propone come una sfida decisamente impegnativa: Skul ha la caratteristica di modificare le proprie abilità in base al teschio che "indossa", trasformandosi da un personaggio all'altro e variando così le proprie capacità di attacco e difesa, in un gioco che mischia elementi platform con l'azione classica in uno stile vicino al metroidvania.

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom - Xbox, PC e Cloud, 10 febbraio The Last Kids on Earth and the Staff of Doom, un'immagine del gioco coi protagonisti Il titolo fa capire bene di cosa si tratta: The Last Kids on Earth and the Staff of Doom è un action RPG che sembra arrivare dritto da un cartone animato del sabato mattina, e in effetti è qualcosa di molto simile. Il franchise deriva da una serie di racconti per ragazzi, stampati in una catena di libri scritti da Max Brallier, dunque la base di partenza è già ben consolidata e il mondo tratteggiato dalla serie è sicuramente interessante. Si tratta di seguire le avventure di un gruppo di ragazzi che si ritrovano a dover sopravvivere nella cittadina di Wakefield in un'ambientazione post-apocalittica, dove mostri e creature minacciose e inquietanti sono ormai padroni della zona. In tutto questo si innesta una grande quest per ritrovare il Bastone della Rovina, un potente manufatto che la malvagia Malondre vuole utilizzare per soggiogare tutto il mondo. Con un cast di personaggi ben consolidato e uno stile ovviamente cartoonesco, il gioco è indirizzato soprattutto a un pubblico giovane, per il quale può essere consigliato.

Ark: Ultimate Survivor Edition - Xbox, PC e Cloud, Console, 14 febbraio Ark: Ultimate Survivor Edition, un'immagine con immancabile T-Rex Ark si rilancia su Xbox Game Pass con la nuova Ultimate Survivor Edition, che rappresenta praticamente la raccolta definitiva dei contenuti usciti per il survival futuristico/preistorico di enorme successo. Si tratta praticamente di una consacrazione per il fenomenale titolo di Studio Wildcard, che partito dal suo bizzarro concept di base è arrivato a risultati eccezionali riscossi sul mercato. Il gioco è praticamente una presenza fissa da vari anni su Xbox Game Pass, ma si è poi evoluto attraverso la Explorer's Edition prima e poi con questa Ultimate Survivor Edition, che di fatto dovrebbe rappresentare uno degli ultimi passi prima del passaggio di consegne all'annunciato Ark 2. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un action survival in prima persona che ci vede alle prese con un'ambientazione ostile piena di dinosauri, cosa che di per sé dovrebbe già risvegliare gli istinti dei videogiocatori.