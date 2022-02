Tony Hawk aspramente criticato per aver lanciato una linea di NFT

La leggenda dello skateboard Tony Hawk, famosissimo anche per la serie di videogiochi cui ha prestato il nome, è finito al centro delle polemiche per aver lanciato una linea di NFT, chiamata Last Trick e formata da una serie di GIF animate che mostrano lo sportivo in azione.

Gli NFT (token non fungibili) sono l'argomento caldo del momento, tra chi li vede come un ottimo modo per fare soldi e chi li considera una truffa bella e buona. Tony Hawk è un personaggio molto amato, ma i suoi fan non gli hanno perdonato di essere entrato a far parte dell'elenco di celebrità che stanno avallando gli NFT, tra le quali molti influencer.

In realtà la linea di NFT di Tony Hawk è stata lanciata il 16 dicembre 2021, ma è stata notata solo ora. In particolare molti se ne sono accorti grazie all'account Twitter @tonyhawklogos, che crea scritte usando i font dei Tony Hawk. Chi lo gestisce ha pubblicato un'immagine su cui si può leggere: "Fuck Tony Hawk for Doing NFT's" che ha attirato l'attenzione di migliaia di persone (attualmente a quasi 65.000 Mi piace) ed è stata condivisa quasi 9.000 volte.

In generale, i fan di Tony Hawk hanno mostrato una grande incredulità per l'accaduto. In tanti si stanno chiedendo perché la star abbia deciso di saltare sul carro degli odiatissimi NFT. Per soldi? Probabilmente sì.

Attualmente Tony Hawk non ha ancora risposto alle polemiche.